Congo-Kinshasa: Fonction Publique - Yollande Ebongo affiche plusieurs réalisations

Septembre 2019 - Septembre 2020, une année après, Yollande Ebongo, Ministre de la Fonction Publique, présente son bilan des réalisations à la tête de l'entité ministérielle qu'elle dirige. Cette dernière s'est démarquée depuis plus de douze mois dans une vision d'actions et de travail qui vise la valorisation du potentiel humain au sein de la Fonction Publique.

Il n'est plus à démontrer à quel point le potentiel humain est d'une valeur inestimable dans la composition et le fonctionnement de toute institution, encore plus dans la Fonction Publique. La Ministre Ebongo a épinglé une vingtaine de réalisations dont la portée touche directement à la formation, au renforcement, à l'encadrement et au bien-être de l'agent de l'Etat. Ainsi, dans un chronogramme qui part du 9 septembre 2019 au 9 septembre 2020, il est possible de retracer plus de 20 actions dont la rétractabilité ne fait l'objet d'aucune ambiguïté. Une initiative qui renforce la culture de redevabilité entre les dirigeants et les dirigés en vue de favoriser la transparence et de renforcer le climat de confiance dans la gestion de la chose publique. Retrouvez, in extenso, la liste de 21 réalisations de la Ministre de la Fonction Publique, Yollande Ebongo.

REALISATIONS 2019-2020

Du 09 septembre 2019 - 09 septembre 2020

Amélioration progressive de l'environnement du travail pour des résultats idoines de la réforme : remise matériel et équipement des bureaux (secrétariats généraux) pour les Ministères de la Fonction Publique, Finances, Budget, Portefeuille, et Plan, avec l'appui de la Banque Mondiale et du Gouvernement.

Clôture de la 5ème promotion "Fleuve Congo" et lancement de la 6ème promotion "Etienne Tshisekedi", dans le respect du calendrier de formation, et spécifiquement pour l'année 2020 marquée par la Covid-19. La formation a été poursuivie en ligne et touche à son terme, car lundi, il y aura lancement du recrutement pour la 7ème promotion à l'ENA.

Formation des 1.000 jeunes professionnels aujourd'hui admis sous statut, affectés dans les administrations et mécanisations en cours.

Dialogue social maintenu avec les partenaires syndicats dans le souci d'asseoir la paix et d'assurer et promouvoir un bon climat de travail.

Pour la première fois, quatre après les résultats du test des structures standards, vague 2 (2016-2020). Evaluation de la 1ère vague / structures standards. Convocation du jury pour certifier et valider les résultats de la vague 2.

Le réajustement du barème des primes des agents de la fonction publique.

Parallèlement, j'ai œuvré pour faire de la Fonction Publique un service d'assiette avec le paiement de l'IPR, la démarche est en cours pour la rétrocession en termes des primes d'encouragement.

Obtention du gouvernement l'autorisation sur la mise en place des organes de gouvernance, l'élargissement du portefeuille d'investissement de la CNSSAP.

Ouverture d'agence de la CNSSAP/Lubumbashi dans le cadre de la déconcentration de ce service.

Lancement des opérations d'immatriculation en masse des assujettis du régime de la CNSSAP. Ces opérations se sont soldées par la remise en temps réel de la carte de sécurité sociale assortie d'un numéro unique et définitif.

Lancement de l'application mobile COTIRAP dans le cadre de la numérisation de la Fonction Publique et retraite honorable des agents de l'Etat.

Constitution du fichier de référence de l'administration publique en vue de l'implémentation d'un système intègre de gestion des ressources humaines et de la paie des agents de l'Etat. Cette action constitue un pas déterminant vers une administration publique véritablement réformée et assainie. Elle permet en plus de stopper des malversations évaluées à ce jour à 234,5 millions USD. Avec comme conséquence la maîtrise des effectifs et de la masse salariale.

Régularisation de la situation administrative de 1.672 médecins restée en souffrance depuis 2 ans.

La mobilisation des ressources pour appuyer l'ENA pour un programme amélioré de formation avec un accent sur la formation continue destinée aux mi-carrières.

Obtention de la restructuration du PRAAP pour renforcer la capacité d'absorption des fonds alloués par la Banque Mondiale.

Lancement du recensement du personnel académique, scientifique et administratif des universités du pays.

Redynamisation du système intègre de gestion des Ressources Humaines et de la paie.

Redynamisation du groupe thématique administrative et décentralisation.

Redynamisation du CPMAP avec la tenue de la réunion sous le leadership du Premier Ministre après 3 ans de léthargie, dans le souci d'améliorer la mobilisation des ressources pour la réforme de l'administration publique.

Mission Tanganyika-Lualaba pour assurer la bonne marche et éviter les conflits de compétence.

Mécanisation des agents pour leur paiement.