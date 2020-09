Congo-Kinshasa: Huawei Connect 2020 - Lancement des solutions « jumeaux intelligents »

communiqué de presse

Lors de Huawei Connect 2020, Huawei a annoncé le lancement des solutions « Jumeaux intelligents »[1]. C'est la première fois qu'une architecture de référence systématique est proposée pour la mise à niveau intelligente des gouvernements et des entreprises.

Les industries doivent relever de multiples défis avant de passer au numérique et à l'intelligence. Ces défis comprennent les terminaux, les connexions, l'utilisation des anciennes et nouvelles applications informatiques ainsi que le manque de talents en matière d'Intelligence Artificielle (IA). La combinaison des applications industrielles avec des technologies comme la connectivité, le cloud, l'IA et l'informatique aide les industries à relever ces défis.

Les jumeaux intelligents visent à construire un système intégré de coordination urbaine, permettant de tendre vers des villes plus intelligentes et évolutives. En parallèle, la China University of Petroleum et le China FAW Group ont présenté leurs propres cas de réussite de jumeaux intelligents dans les secteurs du pétrole, du gaz, et l'industrie manufacturière.

Aujourd'hui, les entreprises de tous les secteurs accélèrent leur transformation intelligente afin de renforcer leur avantage concurrentiel. En collaboration avec les partenaires, Huawei entend accélérer la mise à niveau intelligente des administrations publiques et privés développant ainsi les marchés industriels et de services.

Les jumeaux intelligents fournissent une architecture de référence qui comprend l'interaction intelligente, la connexion, le hub et les applications et constitue un système intelligent capable de collaborer à travers le cloud et le réseau.

Interaction intelligente : La solution d'interaction intelligente utilise l'Intelligent EdgeFabric (IEF), un système d'exploitation en périphérie et dans le cloud afin de rendre les jumeaux intelligents perceptifs et actionnables.

Connexion intelligente : Cette solution relie le hub intelligent et les couches d'interaction intelligentes. Grâce à cette couche, les jumeaux intelligents permettent la connexion d'applications, de données et d'organisations.

Hub intelligent : Cette solution représente le cerveau et le système décisionnel des jumeaux intelligents. Elle s'appuie sur le cloud pour permettre la mise en place d'applications, de données et d'une IA inclusive qui catalysent l'innovation dans les principaux processus commerciaux avec le savoir-faire de l'industrie.

Applications intelligentes : Huawei innove avec ses clients et partenaires dans le but de combiner les technologies TIC avec l'expertise industrielle, reconstruire l'expérience des utilisateurs et optimiser les processus industriels.

Par ailleurs, Huawei et ses partenaires ont mis en œuvre des jumeaux intelligents dans plus de 600 projets dans un large éventail de secteurs en faveur des États, des services publics, des transports, de l'industrie, de l'énergie, de la finance, des soins de santé et de la recherche scientifique.