Congo-Kinshasa: Pierre Lumbi Okongo - Le CLC récompense le combat acharné

Samedi 26 septembre 2020, le Comité Laïc de Coordination (CLC), par le truchement de son Coordonnateur, le Professeur Isidore Ndaywel, a décerné, à titre posthume, à Pierre Lumbi Okongo, le «Grand Prix de Mérite Citoyen Bakanja-Kimbangu ».

Le trophée ainsi que le Diplôme ont été remis entre les mains de son épouse, Mme Anne Lumbi, en présence d'une pléthore d'invités majoritairement composés des personnalités de la société civile, politiques, diplomatiques, toutes venues prendre part à cet événement inédit organisé au salon Naomie de l'hôtel Béatrice, dans la commune de la Gombe.

Ces assises ont connu les interventions de quelques personnes témoins du parcours élogieux de Pierre Lumbi Okongo, étant acteur de la société civile, mais également comme un vrai acteur politique du pays.

Tour à tour, le Prof. Justin Okama, MM. Bertin Salumu, Jean-Marie Ntantu-Mey ainsi que le frère Julien Lukengu ont, chacun, révélé selon une thématique bien précise le rôle majeur qu'a joué cet illustre disparu entant qu'animateur de la Société civile.

Fort de ce parcours digne d'éloges, Julien Lukengu a donc profité de son allocution pour brandir à la jeunesse de la République Démocratique du Congo un modèle d'engagement dont elle était orpheline depuis toujours. «Jeunes ! Vous qui étiez longtemps orphelins de modèle d'engagement patriotique, Pierre Lumbi s'offre à vous comme modèle, comme source d'inspiration par rapport à votre combat (... ) », a-t-il exhorté.

Pierre Lumbi, une référence politique

Premier lauréat du Grand prix de mérite Bakanja-Kimbangu, Pierre Lumbi Okongo était également un homme d'Etat. Nul n'est sans ignorer le parcours politique de cet homme qui a exercé plusieurs fois les fonctions des ministres dans différents secteurs.

C'est Dieudonné Bolengetenge, député membre du Mouvement Social (MS) parti cher à Pierre Lumbi, qui a ouvert la piste sur la vie politique de ce dernier avant que ne vienne clore Augustin Matata.

"L'indépendance de l'esprit, le courage, la prise de risque, la constance, l'attachement à la République et, enfin, la recherche du progrès, sont les critères d'appréciation ayant caractérisé la vie de Pierre Lumbi Okongo", a témoigné le Premier Ministre honoraire, Matata Ponyo.

L'un des derniers intervenants à cette cérémonie grandiose, dans son speech, l'ex premier ministre a démontré avec un discours qui a peint le parcours fulgurant de cet illustre disparu, cette-fois en tant qu'acteur politique.

C'est par cette thématique que le sénateur Augustin Matata Ponyo a révélé son expérience personnelle avec Pierre Lumbi alors qu'il exerçait encore les fonctions de Premier Ministre.

Encore faut-il le rappeler qu'à cette époque Pierre Lumbi était Conseiller du Chef de l'Etat, Joseph Kabila, en matière de Sécurité.

Même au sein de l'Opposition, sa vision, ses objectifs, ses méthodes, ses tactiques... Bref, son savoir-faire n'avait qu'une seule finalité à savoir, l'avènement d'une gouvernance politique et économique de qualité.

«J'ai trop partagé, de son vivant, avec lui le rêve d'un Congo prospère, d'un Congo puissant. Il rêvait d'un Congo respecté tant au niveau régional que continental », a-t-il indiqué tout en reconnaissant bien évidemment à l'homme "une référence politique".

Quid du "Grand Prix de Mérite Citoyen Bakanja-Kimbangu" ?

Le comité Laïc de Coordination, toujours déterminé à soutenir la promotion et la défense des valeurs républicaines a jugé utile et opportun de créer un prix de mérite citoyen. Ce prix a pour objectif d'honorer des acteurs qui se distinguent par des actes concrets, exceptionnels, d'intérêt commun en faveur de la justice, des droits humains, de la paix et de la concorde nationale.

Le CLC a décidé d'associer à ce prix les noms de deux illustres compatriotes de très heureuse mémoire à savoir, Isidore Bakanja et Simon Kimbangu. Il s'agit de deux personnages historiques qui, par fidélité à leur conviction en vue de la protection et de la préservation des valeurs auxquelles ils y croyaient fermement, n'avaient pas hésité un seul instant à faire le sacrifice de leurs vies propres.

C'est donc à juste titre que le prix de mérite citoyen se donne pour fondement et pour référence ces deux parcours historiques congolais dont l'exemplarité est reconnue sur le plan mondial.

La remise solennelle de ce prix qui se veut annuel sera un moment de célébration de tous les acteurs sociaux qui luttent pour que la RDC connaisse un progrès décisif dans la protection, la préservation et la mise en œuvre des valeurs républicaines.

Ainsi, ce trophée à trois têtes était quiest l'œuvre de l'artiste Liyolo d'heureuse mémoire, et reproduit par son fils pour la circonstance, sera désormais le trophée de ce grand prix. Ces trois têtes en une représentent l'unité dans l'idéal, comportent au milieu la figure du lauréat et de part et d'autres ce sont les figures de deux personnalités illustres qui parrainent ce grand prix.

Pour mémoire, le CLC était en réunion le 17 septembre dernier et, au cours de celle-ci, il a été décidé à l'unanimité de décerner à Pierre Lumbi le Grand Prix de Mérite Citoyen Bakanja-Kimbangu en reconnaissance des services rendus à la Nation.

Sénateur en fonction, jusqu'à sa mort le 14 juillet 2020, Pierre Lumbi était Secrétaire général du parti politique "Ensemble pour la République" de Moïse Katumbi, l'ex Gouverneur du Katanga et membre du présidium de Lamuka.