Congo-Kinshasa: Renforcement de l'éducation et du tourisme congolais - Lancement officiel du projet "Mwana Mayele" !

Après avoir fait une annonce lors de la conférence de presse animée le mardi 22 septembre dernier, le Programme "Mwana Mayele" a bel et bien eu sa sortie officielle le vendredi 25 septembre 2020, au Chapiteau du Pullman à Kinshasa. Une cérémonie de grande envergure qui a connu la participation et le déploiement de plusieurs acteurs de société congolaise, ce, dans divers secteurs : médias - humoristes - musiciens - acteurs politico-administratifs.

C'est dans ce cadre que M. Anthony Nkinzo, le Directeur général de l'ANAPI, aprononcé un discours profond - explicite - et très patriotique sur le tourisme en République Démocratique du Congo, en démontrant la diversité ethnique qui incarne une usine variée en arts et cultures pouvant être valorisés comme produits touristiques. Il a évoqué la flore - la faune - et les reliefs les plus majestueux qui constituent des patrimoines touristiques particuliers que l'on trouve en RDC et qui peuvent attirer des milliers d'investisseurs au pays.

Ce qui montre et prouve à suffisance la portée avisée de l'initiative "Mwana Mayele" qui a songé investir dans ce secteur qui, de manière apparente, ne captive pas encore les fils du pays.

Madame Bénie Mabela et M. Jephté Mupindi, ténors du programme "Mwana Mayele", en ont, une fois de plus, assuré la présentation au grand public ayant répondu présent à cette manifestation.Ce, avant de procéder à une levée des fonds pour soutenir cette initiative qui vise à promouvoir l'éducation et le tourisme en RDC. Et, la récolte des fonds levés s'est déroulée sous un agrément musical de l'artiste Fabregas.

Pour le zoom, "Mwana Mayele" est une fondation régulièrement constituée en RDC et spécialisée dans le tourisme - l'éducation - et la logistique. Elle se démarque par sa capacité à organiser les guides dans différents sites touristiques dans le territoire national, son aptitude à mettre à la disposition des élèves des manuels pour divers niveaux relatifs au secteur du tourisme, et par son objectif visant à attirer un grand nombre des visiteurs étranger en RDC.

Cette structure est un outil d'appui au Ministère de l'EPST et au Ministère du Tourisme, ayant pour but d'éduquer la jeunesse et de promouvoir la culture et le patrimoine congolais, avec un objectif parallèle consistant à attirer des investisseurs internationaux et de renforcer la croissance économique de la RDC. Elle prône pour valeurs : le service de qualité à la communauté - le sens de l'engagement - la qualité - l'excellence - et l'innovation.

Les prochaines échéances de cette structure sont prévues à l'extérieur du pays, plus particulièrement en France pour la prochaine étape.

Le Coordonnateur de "Mwana Mayele", Paul Tshibanda, qui est également l'ADG de GHK Pullman Kinshasa, est celui qui a eu le privilège de sceller et clore cette grande activité.