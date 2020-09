Burkina Faso: Vie associative - Le Tocsin fait peau neuve

Bilan satisfaisant après 6 ans à la tête du Tocsin selon Arouna Savadogo pour qui, le vote des Burkinabè de l'extérieur aujourd'hui, constitue une grande victoire. "Nous avons mené le combat durant plusieurs années et aujourd'hui, c'est chose faite, nous ne pouvons que nous en réjouir.

Nous avons également dans nos différentes activités, rencontré plusieurs chefs d'Etat africains et les ressortissants burkinabè dans ces pays afin de les sensibiliser sur le vivre-ensemble.

Pour nous, l'essentiel, c'est d'être à l'avant-garde pour le maintient de la paix dans nos pays", indique Arouna Savadogo qui a été fait président d'honneur du Tocsin à l'occasion.

Pour lui, cette désignation est la preuve que beaucoup a été fait certes mais beaucoup reste à faire. "J'ai fais ce que je peux durant mes deux mandats mais au regard de ce qui reste, je reste entièrement disponible pour accompagner le nouveau bureau durant son mandat", rassure le président sortant.

Pour Rémi Fulgance Dandjinou, ministre de la Communication, porte parole du gouvernement, le Tocsin qui tient la route depuis plusieurs années, est cette sonnerie qui rappelle que nous sommes africains, qu'il y a des Burkinabè à l'intérieur comme à l'extérieur et que la solidarité et l'unité sont des éléments essentiels pour le développement du Burkina et de l'Afrique toute entière.

"Que les Burkinabè comprennent que les enjeux sont essentiellement de développement. Au-delà de cela, nous sommes les doigts d'une même main et nous devons travailler à ce que l'objectif soit la mise en œuvre de l'objectif commun, celui d'un Burkina sécurisé et prospère", ajoute le ministre Dandjinou.

Précédemment secrétaire général et actuel président du Tocsin, Serge Noël Ouédraogo entend ouvrir des nouveaux champs d'action dont notamment, les questions de gouvernance, de jeunesse, de genre, de minorité vulnérable etc.

"En tant qu'association d'utilité publique, le Toscin après 23 années d'existence, compte avec l'ensemble des acteurs de la société civile, faire en sorte que l'intégration africaine soit une réalité", insiste le nouveau président.

A l'occasion, Ahmed Moussa Diallo, PCA de l'Institut de management africain (IAM), a été honoré à travers un diplôme de reconnaissance.

En effet, cette distinction, vient reconnaitre les mérites de M. Diallo qui chaque année, permet aux 17 nationalités de l'IAM, de faire valoir les potentialités culturelles de leurs différents pays à travers une journée culturelle

En rappel, le Tocsin est une association apolitique, non confessionnelle et à but non lucratif qui a vu le jour le 15 mars 1997 Aujourd'hui, l'association compte des milliers de membres et sympathisants au Burkina et hors du Burkina.

Les 12 nouveaux commandos du Tocsin

Président : Serge Noël Ouédraogo

Vice-président : Gnamba Kaboré

Secrétaire général : Ally Ouédraogo

Secrétaire général adjoint : Seydou Legrene

Secrétaire aux relations extérieures : François Nikiéma

Secrétaire à l'organisation, à la culture et au sport : Eugenie Brigitte Bara

Secrétaire à la communication : Seydou Sawadogo

Secrétaire chargé des projets et programmes : Thierry Somda

Secrétaire du genre, de la jeunesse et de l'environnement : Fatimat Lompo

Secrétaire chargé des affaires sociales : Iba

Trésorier général : Issa Barro

Trésorier général adjoint : Issa Sawadogo

Commissaires aux comptes : Abdou Gapini et Adama Sawadogo