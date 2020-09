Afrique: Prix Global Goalkeepers 2020 et prix Global Goals - La Fondation Gates prime les innovations en santé

Figure importante de la communauté scientifique africaine, le Dr. John N. Nkengasong, Directeur Afrique des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (Cdc), a été récompensé par le prix Global Goalkeepers 2020.

Trois autres lauréats ont aussi été primés par la Fondation Gates qui annonce, dans la foulée, avoir établi «deux partenariats innovatifs pour pallier les répercussions de la Covid-19 au Kenya».

Le Directeur Afrique des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (Cdc), Dr. John N. Nkengasong, est, cette année, le lauréat du prix Global Goalkeepers.

Selon un communiqué de la Fondation Gates, cette distinction «récompense un individu qui fait preuve d'un engagement significatif dans le domaine de la santé et du développement, plus particulièrement dans le contexte de lutte contre la pandémie».

De l'avis de Bill Gates, co-président de la fondation, Dr Nkengasong et son équipe «méritent grandement ce prix».

En effet, «en tant que co-président du Consortium Cdc Afrique pour les Essais clinicaux sur les vaccins Covid-19 (Concvact), le Dr. Nkengasong rassemble les développeurs de vaccins, les donateurs et les facilitateurs locaux afin de mener à bien la sécurisation des essais clinicaux sur les vaccins en phase finale».

À ce titre, «ce travail est, et restera vital afin de s'assurer que les vaccins les plus avancés et prometteurs pour la population africaine soient identifiées et leur développement priorisé».

Le Directeur de la Cdc Afrique et ses collègues sont ainsi récompensés pour «leur dévouement pour obtenir les plus récentes innovations provenant d'ailleurs dans le monde ainsi que celles développées par leurs propres moyens».

Sans nul doute, leurs actions contribueront «fortement à s'assurer que le continent africain dispose des vaccins et médicaments nécessaires pour lutter contre la propagation de la Covid-19», a-t-on mentionné dans la note dans laquelle on a aussi annoncé «le lancement de deux partenariats innovatifs visant à pallier les effets collatéraux de la Covid-19 sur la santé publique et l'économie du Kenya».

Ces partenariats qualifiés de dynamiques et intersectoriels sont sources de «progrès», dans la mesure où ils unissent «des partenaires de différents secteurs dans le but de rassembler leurs investissements collectifs, leur savoir et leurs grandes idées, pour aborder un ou plusieurs des Objectifs de développement durable».

On fait aussi part, dans le communiqué de la Fondation Gates, de la consécration de trois autres lauréats au titre du Global Goals. Il s'agit de la Nigériane Hauwa Ojeifo, de la Népalaise Bonita Sharma et de la Fondation Mash Project, basée en Inde.

«Tous ont été reconnus comme jouant un rôle décisif dans la lutte contre la Covid-19 au sein de leurs communautés respectives».

Melinda Gates, co-présidente de la fondation se réjouit : «Nous sommes inspirés par la force et le dévouement des lauréats à vouloir créer un monde plus sûr, en meilleure santé et plus équitable».