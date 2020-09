Congo-Kinshasa: La FDNT présente son rapport d'activités et des finances aux partenaires

La Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi a procédé à la présentation de son rapport d'activité et financier de l'exercice 2019-2020 lors de sa première assemblée générale annuelle ordinaire le mardi 22 septembre à Fleuve Congo Hôtel.

Cinq points ont été inscrits à l'ordre jour lesquels ont été adoptés par les membres effectifs : la présentation et adoption du rapport d'activité et financier; la présentation et adoption du plan d'action et du budget annuel 2020-2021; la validation de la nomination de l'exécutif; la validation de nouveaux membres effectifs de la FDNT; et la présentation de nouveaux membres d'honneur. Cet exercice de transparence vis-à-vis de partenaires, donatrices et/ou donateurs de la fondation a révélé que: l'année2019-2020 a été marquée par le lancement de plusieurs grands projets tels que EXCELLENTIA, le programme de promotion de l'excellence scolaire de la fondation ainsi que le projet de construction du Centre Féminin Maman Mobutu. Un montant de 2.220.000USD a été mobilisé au courant de l'exercice 2019-2020, soit 1.642.800 USD issus des subventions et dons des partenaires (74%) ; 333.000 USD issus des contributions des membres (15%) et 244.200 USD issus d'autres dons récoltés(11%).

Il sied de signaler que les principaux partenaires de la Fondation dont l'épouse du Chef de l'Etat est présidente sont : l 'UNFPA, la TMB, la Fondation Rawji, l'entreprise Airtel RDC, KM Oil et le Fonds de Promotion de l'Industrie.

Ces rapports, validés par les membres effectifs de la fondation, seront rendus public sur le site officiel www.fondationdnt.org.