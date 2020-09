Burkina Faso: Présidentielle 2020 - La CENI, « prête » pour la réception des candidatures

La Commission électorale nationale indépendante (CENI) a organisé, le dimanche 27 septembre 2020 à son siège, une visite guidée de son dispositif d'accueil des éventuels candidats pour le dépôt de leur dossier de candidature, du lundi 28 septembre au vendredi 2 octobre prochain.

Depuis la modification du Code électoral en juillet 2018, la réception des dossiers de candidature à l'élection présidentielle qui relevait du Conseil constitutionnel, incombe désormais à la Commission électorale nationale indépendante (CENI).

Dans le cadre de la présidentielle de 2020, la CENI est à pied d'œuvre pour réserver, du 28 septembre au 2 octobre prochain de 8h à 15h 30 (jusqu'à 23h59 le dernier jour), un cadre commode aux prétendants à la magistrature suprême. Elle a donc organisé, dans l'après-midi du dimanche 27 septembre, une visite de son dispositif d'accueil des candidats à l'annexe de son siège, dans le couloir du BBDA.

Sur place, plusieurs équipes sont chargées de la peinture et de la mise en place des installations d'accueil (écran géant, salle d'accueil, tapis rouge, pupitre, caméras ... ). A entendre le directeur de la communication et de l'éducation citoyenne de la CENI, Yacouba Ouédraogo, le candidat ou son représentant sera accueilli à l'entrée du bâtiment et accompagné dans la salle de réception des dossiers.

Le comité de réception est composé de cinq membres dont le président de la CENI, deux vice-présidents, un commissaire et la secrétaire générale. « Il procèdera à la vérification des dossiers et s'ils sont au complet, le candidat aura environ 15 minutes pour les déposer », a-t-il soutenu.

Et de poursuivre que pour éviter l'affluence, le candidat ne pourra être accompagné que par six personnes au plus. « Un dispositif a été prévu pour permettre à ceux qui sont à l'extérieur de la salle de réception, de suivre le dépôt des candidatures sur écran géant. Des mesures ont également été prises pour permettre aux médias de prendre le son et les images à notre niveau », a ajouté Yacouba Ouédraogo.

Après le dépôt des dossiers, la publication de la liste des candidats est prévue pour le 10 octobre prochain. Les éventuelles contestations seront reçues par le Conseil constitutionnel. Le 30 octobre, le président de la CENI, Newton Ahmed Barry, s'adressera aux Burkinabè, avant le lancement de la campagne électorale, le 31 octobre pour trois semaines. Les élections couplées présidentielle/législatives sont prévues pour le 22 novembre 2020.