Afrique: Botola Pro D2 - Le suspense jusqu ' au bout MAS-SCCM à l' affiche

A trois journées de la fin du championnat national de football de seconde division,Botola Pro D2, le suspense bat son plein.

En effet, pour le compte de la 28e journée qui se déroule ce lundi à partir de 16h, les équipes du peloton de tête auront intérêt à enregistrer de bons résultats si elles ne veulent pas se faire surprendre par leurs poursuivants immédiats.

Le sommet de la journée opposera à Fès le dauphin, en l'occurrence le MAS, au leader, le Chabab de Mohammedia. Avec 47 points, les Fedalis effectueront un déplacement qui pourrait leur donner beaucoup de visibilité par rapport à la suite de la compétition. Une victoire serait synonyme de montée chez les grands.

Pour leur part, les Fassis croient fermement à un retour à la D1 qui se fait attendre depuis longtemps. Un autre prétendant à l'accession à la cour des grands, l'OlympiqueDchira, accueillera le KACM, menacé de relégation.

Avec 42 unités au compteur, les locaux partent favoris et pourraient aggraver la situation de leur adversaire du jour qui peine en bas du tableau. Le RAC, quatrième au classement, sera en mission difficile face à un KAC affaibli certes par les crises, mais souvent coriace lors des rencontres décisives. Les locaux auront l'avantage du terrain et une victoire les propulsera vers le haut du tableau. La Jeunesse Salmie, quatrième aussi avec 41 points, se déplacera à Benguérir pour affronter le CJBG, avant-dernier du classement et qui pourrait se mettre dans de beaux draps en cas de défaite. Une dernière chance pourl'équipe locale pourfuir la zone de turbulences. Pour le bas du tableau, l'USK (28 points) reçoit le TAS (31 unités) dans un match décisif. En cas de victoire, les Kacémisse mettront au niveau de leur adversaire du jour et pourront envisager le futur avec optimisme.

En ce qui concerne lemilieu du tableau, l'IZK accueille le WAF qui le précède de trois points, dans un match sans grand enjeu. Idem pour le Chabab de Khénifra qui compte 33 points et qui recevra le Widad de Témara. Enfin, l'ASS reçoit la lanterne rouge, le CRA. Un match qui pourrait assurer aux locaux leur maintien enD2, à condition de ne passe faire surprendre par les Hoceimis qui, eux, ne savent plus à quel saint se vouer.

El Bakkali s 'illustre à Doha

Le Marocain Soufiane El Bakkali a décroché la troisième position au 1500 m lors du Meeting de Doha, disputé vendredi dans le cadre de la Diamond League. Spécialiste reconnu du 3000m steeple, El Bakkali a terminé la course à la troisième position en réalisant un chrono de 3min33sec45/100 et signe ainsi sa meilleure performance. Le Marocain a été devancé par l'Australien Stewart McSweyn qui a parcouru les 1500m en 3min30sec51/100 parvenant à battre le record du Meeting et à réaliser la meilleure performance de l'année. La deuxième position est revenue à l'Ethiopien Selemon Barega, auteur d'un chrono de 3min32sec97/100.