Maroc: Programme d' animation culturelle à Guelmim-Oued Noun en dépit des contraintes du Covid-19

Plusieurs activités culturelles et artistiques ont rythmé le paysage culturel dans la région de Guelmim-Oued Noun durant les neuf premiers mois de l'année 2020, en dépit des contraintes imposées par la pandémie du nouveau Coronavirus (Covid-19).

La direction régionale de la culture, en partenariat avec la société civile et les autorités locales et dans le cadre de son programme annuel, a réussi l'organisation de 37 événements sous forme de colloques culturels et artistiques, d'expositions d'oeuvres d'art, de soirées artistiques et religieuses et de concours. La direction a rappelé dans son rapport périodique l'organisation, avant la période du confinement, de la 10ème foire régionale du livre du 03 au 08 mars.

Avec l'entrée en vigueur du confinement et de l'ensemble des mesures de prévention instaurées par les autorités pour lutter contre la propagation du Covid-19, et pour garantir la pérennité de ses activités, la direction a mis en place un programme d'animation culturelle à distance sur les pages officielles des institutions qui en dépendent.

Ainsi, 14 activités se rapportant au domaine du patrimoine culturel ont été organisées, 11 soirées artistiques, 6 exposés sur l'art, 3 ateliers de formation, 4 rencontres poétiques ainsi que 3 représentations théâtrales. Des soirées artistiques et des concours culturels au profit des enfants et des jeunes créateurs (musique, poésie, dessein, théâtre et roman) ont été également initiés par la direction régionale de la culture ainsi qu'une rencontre sur le livre