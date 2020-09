Congo-Kinshasa: Lens - Pourquoi ça marche en ce début de saison ? La réponse de Gaël Kakuta

5ème au classement de la Ligue 1 avec 9 points pris en 4 journées, le Racing Club de Lens ne peut pas demandé mieux. Le promu a bien commencé sa saison avant son déplacement à Nîmes ce dimanche.

De retour chez les Sang et Or plus de 10 ans après son départ, Gaël Kakuta est l'un des éléments qui contribue au bon début de saison de Lens. Auteur de déjà 3 buts en 4 matchs, le milieu de terrain congolais dit ne pas être surpris par les bons débuts de son équipe.

« Je vais peut-être paraître arrogant mais ça ne me surprend pas qu'on en soit là », a-t-il confié à L'Equipe ce dimanche avant de donner les raisons qui expliquent les bonnes performances du club.

« Ce qu'on produit dans les matchs est motivant. Notre groupe est surprenant, on est soudés, on se donne à fond les uns pour les autres. On met énormément d'intensité dans les entraînements et ça se ressent dans les matchs. On a toujours un temps d'avance sur l'adversaire. Il faudra maintenir ce niveau d'intensité le plus longtemps possible », a ajouté le Léopard de la RD Congo.

Gaël Kakuta est par ailleurs revenu sur ses propres performances avec l'équipe.

« Je prends mon pied ici, je sais comment mes partenaires veulent recevoir le ballon, je les sers comme il le faut, je joue avec le sourire, c'est top », se réjouit-il.

On espère pour Kakuta et ses coéquipiers qu'ils poursuivront sur la même lancée contre Nîmes tout à l'heure à l'occasion de la 5ème journée de Ligue 1.