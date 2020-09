Cote d'Ivoire: Musique - L'album « On The Track » de Bebi Philip à peine sorti, cartonne

Disponible en streaming et en physique depuis le samedi 19 septembre dernier, le dernier album de Bebi Philip intitulé « One the track » est très bien apprécié par les mélomanes qui ne cessent de dire les éloges à l'endroit de cette galette musicale de 16 titres.

Plusieurs chansons telles que « Me Yoff » chanté en featuring avec josey, « Maladie de cœur », «No Limit » en featuring avec Kerozen, le remix de « One Way » chanté également en collaboration avec Mix Premier, sont des chansons qui ne font que passer en boucle sur des chaines de télévisions et de radio dans la capitale économique, Abidjan. Selon la maison de distribution, Dream Maker, l'album se comporte à merveille.

« Bebi Philp est un champion. J'adore la voix, les textes et les thèmes abordés par l'artiste dans son album. Depuis sa sortie, je n'écoute que ça. C'est un album de grande valeur », apprécie Simplice Mého, cadre de banque et grand admirateur de Bebi Philip.

Selon lui, celui que les fans appellent le chevalier de Dieu, est le meilleur de sa génération en termes de timbre vocal, bonne mélodie et textes de conscientisation. A l'en croire Bebi Philip fait partie des meilleurs chanteurs ivoiriens.

« Je ne parle pas de faiseurs de bruits. Je dis bien chanteurs. C'est-à-dire, ceux qui ont la voix, les textes et les mélodies. Des artistes qui chantent juste et qui nous proposent la qualité sur tous les plans», a renchéri M. Mého.

Même appréciation pour Sandrine Kakou Mireille qui estime que Bebi Philip avec cet album doit remporter un prix. « Pour moi, depuis que Bebi Philip chante, c'est son meilleur album. Il doit remporter un titre ou avoir une distinction.

Ce condensé de belles mélodies, chansons de qualité et mature, ne laisse personne indifférent. Je suis tombé fan de l'artiste », a-t-elle avoué.

Faut-il le rappeler, cet album qui le deuxième de l'artiste est financé par les fans, admirateurs et mécènes qui aiment bien le chanteur. C'est une somme de plus de 13 millions de Fcfa que toutes ces personnes ont apporté à Bebi Philip comme aide.

« One the track » est accessible en physique dans tous les points de vente habituels et en streaming sur toutes les plateformes de téléchargement.