Cote d'Ivoire: Présidentielle 2020/Le ministre Jean Claude Kouassi - "Ouattara est le candidat dont rêvent tous les partis politiques"

Le coordonnateur régional Rhdp de Gbêkê 2, Jean Claude Kouassi, ministre des Mines et de la Géologie a échangé le vendredi 18 septembre 2020 à sa résidence à Bouaké, avec les responsables de cette coordination dont il a la charge sur le plan à mener pour une bonne campagne présidentielle.

Un seul mot était à l'ordre du jour, la victoire du candidat Alassane Ouattara dès le premier tour de cette élection présidentielle. "Engageons nous pour la victoire du Président Alassane Ouattara, candidat émérite du Rhdp à l'élection présidentielle dès le premier tour.

Nous devons tout mettre en œuvre pour l'atteinte de l'objectif, un (1) coup K.O, objectif fixé par le directoire du Rhdp.

Et cela est possible car le candidat Alassane Ouattara est un produit pur et facile à vendre vu son bilan largement positif depuis qu'il est à la tête de la Côte d'Ivoire. Pour cela, il faut privilégier la proximité et le porte-à-porte pour dire à nos parents ce que le candidat Alassane Ouattara a déjà fait.

Chacun de nous doit investir le terrain, jouer la proximité, présenter ce que le Président Alassane Ouattara et le Rhdp ont réalisé de bon, de grand, de beau et leur faire savoir ce que nous envisageons de réaliser encore avec le Président Ouattara.

Il est le candidat dont rêvent tous les partis politiques car ayant le meilleur programme de développement et de rassemblement des filles et fils de la Côte d'Ivoire", a dit le ministre Jean Claude Kouassi.

À l'entame de cette rencontre, le ministre des Mines et de la Géologie a partagé avec l'ensemble des responsables Rhdp de Gbêkê 2, l'information de la validation de la candidature du Président de la République, Alassane Ouattara pour le premier mandat de la 3ème République.

"Sur les quatre (4) candidats retenus par le Conseil constitutionnel pour la course à l'élection présidentielle, deux (2) sont sur notre ère géographique.

Ce qui veut dire que nous avons du travail à faire. Il nous faut faire du porte-à-porte pour un résultat concret au profit de notre candidat, Alassane Ouattara dès le premier tour de cette élection. Nous sommes et nous resterons déterminés à atteindre notre objectif au profit de notre candidat, Alassane Ouattara.

Car nous voulons faire définitivement taire tous ceux qui plombent le développement de la Côte d'Ivoire et qui mettent à mal l'avenir de nos jeunes en les poussant dans les rues pour manifester pour leurs intérêts à eux", a fait savoir le ministre Jean Claude Kouassi.

Invitant les responsables et les membres de sa coordination à sensibiliser les populations sur les valeurs de la paix, de la fraternité et du vivre ensemble. Tout en les exhortant à bannir les propos haineux et injurieux au cours de la campagne présidentielle.

"Pour diriger, il faut être responsable. Il faut avoir de l'éducation et de l'élégance vis-à-vis des autres. En portant notre message, nous devons montrer autant d'élégance et avoir toujours le bon ton et les bons mots en direction non seulement de notre population, mais aussi des autres candidats, parce que c'est cela, notre éducation.

C'est cela, l'Houphouëtisme", a-t-il conseillé. C'est tout galvanisés que les responsables et membres de la coordination Rhdp de Gbêkê 2 se sont engagés à tout mettre en œuvre pour une campagne apaisée et la victoire du Président Alassane Ouattara le 31 octobre prochain.