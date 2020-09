Cote d'Ivoire: Bruno Koné - "L'élection présidentielle aura lieu le 31 octobre avec Ouattara comme candidat"

Le ministre de la construction, du logement et de l'urbanisme, et coordonnateur régional de la Bagoué, Bruno Nabagné Koné a présidé le samedi 19 septembre 2020 la cérémonie de don de plusieurs dizaines de motos, de tricycles et de pagnes à l'effigie d'Alassane Ouattara, candidat du Rhdp à la présidentielle du 31 octobre prochain, aux structures locales de Kolia, dans le département de Boundiali.

Ce don est l'œuvre de Maférima Diarrassouba, Directrice exécutive adjointe du parti, chargée du genre et de l'égalité des chances, et cadre de la région.

Après avoir salué la donatrice pour son action et encouragé les autres cadres à lui emboîter le pas, le ministre a dit : «L'élection présidentielle en Côte d'Ivoire aura lieu le 31 octobre 2020, et parmi les candidats qui vont concourir, il y aura le Président Alassane Ouattara. Et nous le disons sans vantardise.

Nous savons l'avance que nous avons prise sur nos concurrents. Nous savons les résultats de nos actions, nous savons ce que les Ivoiriens pensent de l'action du Président et ce qu'ils pensent de nos concurrents et des adversaires du Président Alassane Ouattara».

Maférima Diarrassouba a précisé que son geste vise à renforcer la capacité opérationnelle des structures locales sur le terrain.

Elle a souhaité qu'au soir du 31 Octobre « la région de la Bagoué soit à la tête des meilleures performances en faveur du candidat Alassane Ouattara ».

D'où cet appel aux populations : « J'invite toutes les populations de la Bagoué à soutenir les équipes de la coordination par leurs prières et bénédictions, et autre soutien matériel en vue de soutenir nos soldats sur le terrain»

Les bénéficiaires ont promis de faire bon usage des objets reçus pour traduire le slogan "Ado, un coup KO en 2020" dans les urnes le 31 octobre 2020.