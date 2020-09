Afrique: Liverpool - Arsenal - prévision et pari d'un expert

Un journaliste de football, un expert d'AfricaTopSports a donné une prévision pour le match de la troisième journée de Premier League de la saison 2020/21 Liverpool - Arsenal.

La 3e journée de Premier League se termine sur une très belle affiche, avec Liverpool qui reçoit Arsenal. Les Reds, champions en titre, ont parfaitement lancé leur saison en s'imposant face au promu Leeds à Anfield dans une rencontre folle (4-3). Lors de la deuxième journée, Liverpool se déplaçait à Londres pour défier Chelsea. Dans un match serré, l'expulsion de Christensen a permis aux Reds de faire la différence et de s'imposer sur un doublé de Sadio Mané (0-2). Jürgen Klopp a su conserver une grande partie de son effectif et a réussi à attirer l'excellent Thiago Alcantara au milieu de terrain. Pour sa première avec Liverpool, l'Espagnol s'est tout de suite adapté au jeu de sa nouvelle formation.

Après une période d'adaptation, Mikel Arteta semble avoir mis en place sa philosophie de jeu qui se rapproche bien évidemment beaucoup de son mentor Pep Guardiola. Cette saison, les partenaires de Pierre-Emerick Aubameyang ont tout d'abord remporté le Communith Shield face à Liverpool (1-1, victoire suite aux tirs au but). Ils se sont ensuite imposés chez le promu Fulham (0-3) et contre West Ham (2-1) lors des 2 premières journées de championnat.

Liverpool devra faire sans les internationaux anglais Joe Gomez et Oxlade-Chamberlain, blessés, mais aussi face à son capitaine Henderson qui a rechuté. Liverpool a été actif sur le marché des transferts cet été et a recruté le latéral grec Tsimikas, l'ailier portugais Diogo Jota (Wolverhampton) mais surtout le métronome Thiago Alcantara (Bayern Munich). Ce dernier a déjà ébloui tout le monde le week-end dernier en jouant 45 minutes. Les inséparables Salah (3 buts), Mané (2 buts) et Firmino montrent déjà une très belle forme.

6 éléments font défaut à Arsenal pour ce choc : il s'agit des défenseurs Mustafi et Sokratis, des prometteurs Mari et Martinelli et des habituels remplaçants Chambers et Smith Rowe. 2ème meilleur buteur de Premier League l'an passé, Aubameyang a hésité à partir cet été mais il est finalement bien resté grâce, en partie, à Arteta. Il sera aligné sur le front de l'attaque avec la recrue Willian (ex Chelsea) et Lacazette.

Pronostics du match Liverpool-Arsenal

En ce qui concerne ce match particulier, Liverpool aura un avantage territorial et de jeu, surtout si Thiago est dans la formation de départ. Il n'y a pas de questions sur la propriété, mais en ce qui concerne les tarifs, les deux équipes différeront ici, tandis que Liverpool ne perdra pas. C'est ma première option.

Liverpool est loin d'être idéal dans le match sans ballon, et Arsenal joue bien contre de telles équipes maintenant. Compte tenu de la présence d'Aubameyang et d'autres joueurs qui sont bons dans le style de contre-attaque, vous pouvez vous attendre à réaliser ses chances. Liverpool créera également beaucoup.

Deuxième option. Liverpool semble encore très fort pour ce nouvel exercice. Avec la récente venue de Thiago Alcantara, les Reds auront les moyens de conserver leur sacre. Ils tenteront d'enchaîner un troisième succès de suite en Premier League face à Arsenal. Les chances sont correctes - 1,92 en 1xBet.

Deux de ces options pour ce match. Liverpool ne perdra pas et les deux marqueront, ainsi que le total de Liverpool dans les virages sur 7.