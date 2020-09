Madagascar: Entreprise - Le métier d'auditeur interne évolue

De plus en plus recherché en entreprise, le métier d'auditeur interne attire les professionnels. La normalisation de cette activité devient un impératif.

Rehausser l'audit interne à un niveau international. C'est dans cet ordre que les auditeurs internes membre de l'« Institute of International Auditors Madagascar» ont procédé au recrutement de nouveaux membres, samedi à Ankorondrano. « L'association des auditeurs et Contrôleurs internes de Madagascar (AACIM) a été mise en place il y a de cela plus de quatre année. Cependant, la nécessité de normalisation de ce métier nous a incités à intégrer la branche internationale de l'IAA Global basé en Amérique. L'objectif étant de standardiser et de professionnaliser la pratique professionnelle de l'audit interne à Madagascar afin de mieux répondre aux attentes de nos entreprises et organisations » explique Dani Soloarisendra, président de l'IAA Madagascar.

Une façon pour ce responsable d'exposer une certaine lacune dans ce domaine d'activité et de suggérer des propositions pour aligner les méthodes de manière à renforcer la crédibilité des audits internes effectués dans les entreprises. Pour atteindre ces objectifs de rehaussement de niveau, l'IAA propose quelques alternatives disponibles pour les auditeurs internes à Madagascar.

Intégrité

A ne citer que l'accès à une plate-forme d'apprentissage hébergée par l'IIA qui propose des cours de formation sur le Web. La possibilité d'accroître le professionnalisme de l'auditeur interne en obtenant des qualifications et certifications professionnelles reconnues au niveau international délivrées par l'IIA.

De par sa position dans la hiérarchie d'une entreprise, l'auditeur interne se doit d'avoir une vision objective pour évaluer les risques au sein de la société. « Dans le cadre de missions d'assurance, l'auditeur interne procède à une évaluation objective en vue de formuler des opinions ou des conclusions sur une entité, une opération, une fonction, un processus, un système ou d'autres domaines. L'auditeur interne détermine la nature et le périmètre d'intervention de la mission d'assurance. L'auditeur interne ne doit pas ainsi, se laisser influencer lors de la formulation des conseils et recommandations adéquates pour développer l'entreprise » rajoute le président de l'IAA Madagascar.

Le contrôle interne est un processus exécuté par le conseil d'administration, la direction et d'autres membres d'une entité et conçu pour fournir une assurance raisonnable concernant la réalisation des objectifs dans différentes catégories dont l' efficacité et efficience des opérations, Fiabilité du reporting financier, Conformité avec les lois et règlements applicables.

Tandis que l'audit interne est une activité indépendante et objective qui donne à une organisation une assurance sur le degré de maîtrise de ses opérations, lui apporte ses conseils pour les améliorer, et contribue à créer de la valeur ajoutée. Il aide une organisation à atteindre ses objectifs.