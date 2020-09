Egypte: Versement, jusqu'à fin décembre, des allocations au secteur du tourisme

Versement, jusqu'à fin décembre, des allocations au secteur du tourisme

Le Premier ministre Moustafa Madbouly a ordonné la poursuite du versement, jusqu'à la fin de décembre, des allocations du Fonds d'urgence et des crises au secteur du tourisme.

Lors la 3e réunion du Comité ministériel du tourisme et des antiquités ce dimanche, en présence des ministres et responsables concernés, le Chef du gouvernement a réaffirmé l'intérêt accordé au tourisme, les efforts déployés par les organes de l'Etat en faveur de ce secteur vital, étant l'un des piliers de l'économie nationale, évoquant à cet égard les facilités et les mesures incitatives pour parvenir à réaliser la hausse ciblée du nombre de touristes affluant dans le pays.

Le ministre des Antiquités et du Tourisme Khaled El-Anany, a fait le point sur la reprise du tourisme étranger, du taux d'accueil à partir du début juillet et jusqu'à aujourd'hui en sus des rapports élaborés sur nombre d'hôtels ayant obtenu le label de la sécurité sanitaire, notamment en Mer Rouge et dans les gouvernorats du Sud et Nord du Sinaï.

Le ministre, a passé en revue les recommandations et propositions avancées en vue de soutenir le tourisme, et améliorer la compétitivité de cette région en tant que destination touristique mondiale, afin d'attirer le plus grand nombre de visiteurs durant la période à venir.

Le Comité a approuvé de principe ces recommandations qui seront soumises au Conseil des ministres.