Egypte: Choukry préside la réunion du conseil d'administration du Centre international du Caire pour la résolution des conflits

Choukry préside la réunion du conseil d'administration du Centre international du Caire pour la résolution des conflits

Le ministre des Affaires étrangères Sameh Choukry a présidé, dimanche, la réunion du conseil d'administration du Centre international du Caire pour la résolution des conflits, le maintien et la consolidation de la paix, après l'inauguration de son nouveau siège.

Le conseil d'administration du centre comprend des représentants des ministères de la Défense, de l'Intérieur, de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ainsi que des experts internationaux, a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, M. Hafez.

La réunion a porté sur les activités et les projets du Centre au cours de la période écoulée, sur sa situation financière et administrative, ainsi que sur la stratégie d'action pour la période 2020-2022, dans le cadre de la poursuite des démarches de l'Etat égyptien visant à activer tous ses outils dans le domaine du maintien de la paix, pour faire face aux défis posés par les développements régionaux et internationaux, a ajouté M. Hafez.

Le ministre des Affaires étrangères a passé en revue, dans son allocution prononcée à cette occasion, l'historique du Centre, précisant que le ministère l'avait créé en 1994 sous le nom de "Centre régional du Caire pour la résolution des conflits et le maintien de la paix en Afrique", afin de servir d'outil actif renforçant l'implication de l'Égypte dans les questions de paix et de sécurité sur le continent, a-t-il dit.

Le porte-parole a affirmé que M. Choukry avait également souligné le statut du centre aux niveaux régional et international, expliquant qu'il avait été auparavant accrédité comme l'un des centres d'excellence de l'Union africaine (UA) dans les domaines de la formation et du renforcement des capacités et avait assumé un rôle de secrétariat exécutif d'un nombre d'événements internationaux, dont "le Forum d'Assouan pour la paix et le développement durable".