Egypte: Entretiens égypto-danois sur la coopération bilatérale

Les ministres des Affaires étrangères égyptien et danois respectivement Sameh Choukry et Jeppe Kofod se sont entretenus, ce dimanche au Caire, de la coopération bilatérale et des questions régionales et internationales d'intérêt commun.

Les deux ministres ont affirmé la disposition de leurs pays à développer leurs relations politiques, économiques, culturelles et parlementaires, a déclaré le porte-parole du ministère des AE, Ahmed Hafez.

M.Choukry a salué le rythme accéléré de la coopération entre les deux pays notamment au niveau de l'énergie renouvelable, des services logistiques, du transport maritime, la sauvegarde de l'environnement et de la biodiversité.

Le chef de la diplomatie égyptienne a loué la hausse à un milliard de dollars du montant des investissements danois en Egypte et dit aspirer à voir augmenter le volume des échanges commerciaux entre les deux pays, à voir s'équilibrer la balance commerciale et reprendre le tourisme danois sur le marché égyptien, a fait savoir M.Hafez .

Sur le volet de l'immigration clandestine, le ministre danois a valorisé les efforts déployés par l'Egypte qui ont mené à stopper le flux des migrants durant les dernières années.

Les deux ministres ont réitéré l'importance de poursuivre les efforts de lutte contre l'idéologie extrémiste et le terrorisme de sorte à contribuer à rétablir la sécurité et la stabilité régionales.

Les deux ministres ont examiné les évolutions survenues dans la région; M.Choukry a affirmé que l'Egypte est favorable à toute démarche appelée à y promouvoir la sécurité et la paix, réitérant l'importance d'œuvrer dans la période à venir à soutenir les efforts déployés sur l'échiquier palestinien afin de parvenir à un règlement pacifique et global, basé sur la solution à deux Etats et à la lumière des résolutions de la légitimité internationale.

Le chef de la diplomatie a passé en revue les efforts de l'Egypte visant à réaliser la stabilité politique et sécuritaire en Libye, soulignant les contacts établis avec les différents acteurs libyens afin de consolider le cessez-le-feu, instaurer la paix et la sécurité et préserver l'unité et la souveraineté de l'Etat et des institutions de ce pays en vue de garantir l'avenir auquel aspire ce peuple frère.