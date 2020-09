Egypte: Al-Azhar favorable à la promotion de la coopération scientifique et culturelle avec les Pays-Bas

Al-Azhar favorable à la promotion de la coopération scientifique et culturelle avec les Pays-Bas

Le grand imam d'Al-Azhar, cheikh Ahmed El-Tayyeb s'est dit favorable à la promotion de la coopération scientifique et culturelle avec les Pays-Bas, au service de de la rencontre des cultures, de la diversité des ressources et des recherches scientifiques.

Lors d'un entretien avec l'ambassadeur d'Egypte fraichement nommé aux Pays-Bas, Hatem Abdel Kader, le dignitaire a affirmé la disposition d'Al-Azhar à former, via l'Académie d'Al-Azhar pour la formation des Imams et des prédicateurs, les imams aux moyens de réagir aux questions et problématiques contemporaines.

Al-Azhar accueille des étudiants néerlandais dans les différents cycles de l'enseignement, précisémment plus de 40 étudiants l'année dernière, a dit Cheikh Al-Tayyeb, espérant pouvoir augmenter ce nombre et améliorer la coopération fructueuse au niveau de la recherche scientifique.

M.Abdel Kader, a affirmé qu'il œuvrerait à promouvoir les relations scientifiques et culturelles entre l'institution et les Pays-bas et profiter des expertises d'Al-Azhar, sa place mondiale, son discours modéré qui renforce la culture de la coexistence pacifique, l'acceptation de l'autre et la citoyenneté.