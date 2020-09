Cote d'Ivoire: Secteur de l'immobilier - 70 professionnels certifiés après une formation qualifiante

Ils sont 70 professionnels exerçant dans divers secteurs d'activités dans les entreprises ivoiriennes et en particulier dans l'immobilier. Ils ont reçu une formation allant de 2 à 4 mois dans plusieurs domaines, notamment, audit et contrôle, consultant formateur, contrôle de qualité, développement commercial, gestion de projet etc.

La formation a été initiée par Ethsun Institute avec l'appui de l'université de Montréal. Ce, dans le but de permettre aux apprenants de maitriser les principales professions du secteur immobilier.

Après donc la formation, place à la remise de certificat de reconnaissance. Pour cette étape, c'est la chambre du commerce et de l'industrie de Côte d'Ivoire (cci-ci) à Abidjan-Plateau qui a réuni les récipiendaires, pour la cérémonie de clôture, le samedi 26 septembre 2020. En présence des acteurs et partenaires du secteur.

M Jean-Calvin Ethien, Expert en Politique Formation, par ailleurs, exécutif chairman d'Ethsun Institute a indiqué que cette initiative de former des professionnels, vise à renforcer la capacité des cadres et dirigeants exerçant dans les économies émergentes. Aussi, à professionnaliser la fonction du chef d'entreprise, à établir les plus hauts standards en gouvernance des entreprises dans le respect des valeurs d'éthique, d'équité, d'intégrité et d'excellence.

A l'en croire, il s'agit également de renforcer les compétences dans les domaines de la stratégie, du contrôle, des ressources humaines, de la responsabilité sociétale des entreprises, le savoir être des administrateurs et du managérial.

A cette occasion, un panel de haut niveau a été organisé autour du thème : « La formation professionnelle continue en Côte d'Ivoire : enjeux, réalités et perspectives ».

Ce panel est composé de Mme Kadé Ba, expert formatrice, M. Malick Bakayoko, consultant expert, Dr Moussa Dembélé expert consultant formateur et Dr Maté Samuel expert formateur

Exposant sur la thématique, les panelistes ont édifié les acteurs sur le renforcement des capacités, de crédibilité, de compétitivité et de la performance des entreprises en termes de formation, d'assurance en capital humains, d'efficacité, de bonne gouvernance et d'innovation.

Béguhé Judith et Gohou Brondé, tous les deux récipiendaires ont tenu a exprimé leur gratitude à la structure formatrice pour cette belle initiative.

Il faut signaler qu'Ethsun Institute existe en Côte d'Ivoire depuis 2017. Sa mission est d'offrir aux professionnels et aux entreprises des solutions capables d'accélérer leurs performances dans les marchés émergentes.