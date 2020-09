Algérie: Secteur industriel public - La production baisse de 14,1% au 2ème trimestre 2020

Alger — La production industrielle du secteur public, a reculé de 14,1% durant le 2ème trimestre 2020, par rapport à la même période de 2019, a appris lundi l'APS auprès de l'Office national des statistiques (ONS).

Durant le 1er semestre de l'année en cours et par rapport à la même période de 2019, la variation moyenne de la production industrielle du secteur public s'est située à -10,4%, précise la même source.

La production industrielle du secteur public a connu des baisses au niveau de toutes les activités, avec des chutes importantes pour certaines, durant la période avril-juin 2020, marquée par la propagation de la pandémie de Covid-19.

Le secteur de l'énergie a observé une baisse de 6,8% au 2ème trimestre de l'année en cours, par rapport à la même période de l'année dernière, a indiqué l'ONS.

Les Hydrocarbures ont reculé de 8,5%. Ce repli s'explique, essentiellement, par une chute de 10% de la production dans la branche "pétrole brut et gaz naturel" et une baisse de 6,4% dans celle de "liquéfaction du gaz naturel" et de 4,3% dans le "raffinage de pétrole".

Les mines et carrières ont affiché, quant à elles, une baisse de production de 3,6%. Les baisses constatées au niveau de l'extraction de la pierre argile et sable et celle du minerai de fer, ont largement influé sur la tendance globale. En revanche, l'extraction du minerai et matières minérales a enregistré une hausse appréciable avec +10,2%.

Les industries sidérurgiques, métalliques, mécaniques, électriques et électroniques (ISMMEE) ont baissé de 54,9%. Plusieurs activités ont accusé des chutes de leur production, notamment, la fabrication des biens intermédiaires métalliques, mécaniques et électriques, celle des biens d'équipement mécanique ainsi que la sidérurgie et transformation de la fonte et acier.

Les matériaux de construction, pour leurs parts, ont enregistré une variation de -24,7%. Toutes les activités relevant de ce secteur ont affiché des baisses, notamment les liants hydrauliques et la fabrication des matériaux de construction et produits rouges.

Les industries chimiques ont enregistré également une baisse de 14,3%, confirmant leur tendance baissière observée depuis le 3ème trimestre 2019, selon l'ONS. La plupart des activités relevant du secteur a été touchée par cette baisse, notamment, la fabrication des autres produits chimiques et celle des autres biens intermédiaires en plastique. En revanche, la fabrication de la résine synthétique et matière plastique a marqué une hausse.

Concernant les industries agroalimentaires, elles ont assisté à une relative stagnation de leur production durant le 2ème trimestre en affichant une variation de -0,3%. Le travail de grains continue de réaliser des performances en inscrivant une augmentation de 5,6%, selon les données de l'ONS.

La production industrielle des textiles a enregistré aussi une variation négative, avec -26,6%, alors que les industries des bois et papier ont reculé de 37%, en raison de la baisse constatée dans des activités relevant du secteur, notamment, l'industrie de l'ameublement et la menuiserie générale.

Quant à la production des industries des cuirs et chaussures, elle a chuté de 54,7%, enregistrant une baisse pour le 2ème trimestre successif. Cette tendance est perceptible tant au niveau des biens intermédiaires (-60,6%) que des biens de consommation (-42,4%).

En 2019, la production industrielle du secteur public a connu une hausse de 2,7%.