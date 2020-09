Gabon: Ba'ponga ne prendra plus part aux spectacles organisés par l'Etat

Exaspéré par le traitement qu'inflige les politiques aux acteurs de la culture, Ba'ponga, préfère ne plus prendre part aux shows organisés par l'Etat jusqu'à nouvel ordre.

N'ayant pas de statuts depuis belle lurette et constatant la froideur avec laquelle les plus hautes autorités de la république gèrent ce dossier, Ba'ponga, a pris la décision de ne plus répondre favorablement aux invites des dirigeants, pour des spectacles. Cette décision mûrement réfléchie intervient au moment où le gotha des artistes gabonais disent non à la 4ème édition du festival Gabon 9 provinces.

Au-delà du festival, Ba'ponga compte ne plus prendre part aux autres spectacles événements pilotés par l'Etat. Dans cette lutte idéologique, le rappeur assume sa décision et ne demande à personne d'emboiter le pas : << Je ne demande à personne de me suivre dans cette décision. >> Cette décision est saluée par une frange du public qui pense que les leaders comme Ba'ponga ne doivent pas se montrer silencieux quand les choses ne bougent pas. Reste à savoir si les rugissements de l'animal feront trembler la forêt.