Angola: Le Gouvernorat veut une participation privée à la rentabilité du tourisme

Cambundi — (Angola) - Le vice-gouverneur de Malanje pour le secteur politique, économique et social, Domingos Eduardo, a défendu, dimanche, la participation de la classe entrepreneuriale à la création de services de soutien aux zones touristiques, pour dynamiser et monétiser l'activité.

Le responsable a lancé ce défi en marge d'une excursion touristique aux Quedas dos Bem-casados, dans la commune de Cambundi-catembo, promue par le Bureau provincial de la culture, du tourisme, de la jeunesse et des sports, dans le cadre de la Journée mondiale du tourisme, célébrée le même jour.

Domingos Eduardo a rappelé que la province compte plus de 100 points d'attraction touristique, dont la plupart manquent de services d'appui, d'où la nécessité pour les opérateurs privés d'investir dans la création de restauration, d'hébergement et autres services, afin d'attirer plus de touristes et rendre l'activité plus rentable.

Le vice-gouverneur prédit que dans la période post-covid-19, il y aura une plus grande demande de services touristiques, c'est pourquoi il considère qu'il est crucial que les hommes d'affaires conçoivent un plan pour la création de tels services, afin de profiter davantage des points d'intérêt touristique.

À son tour, le directeur du Bureau provincial de la culture, du tourisme, de la jeunesse et des sports, Fernandes Cristóvão, a informé que le ministère et le gouvernorat local finalisaient la carte et l'itinéraire touristique de Malanje, qui, dans une première phase, intégrera les points d'attraction des municipalités de Cambundi-catembo, Calandula, Mucari, Cacuso, Cangandala et Malanje.

Le processus, a-t-il expliqué, a commencé en mai dernier et servira d'instrument pour la promotion du tourisme dans la province.

La Journée mondiale du tourisme a été instituée par la troisième conférence de l'Assemblée générale de l'OMC (Organisation mondiale du tourisme), dans le but de montrer l'importance du tourisme et sa valeur culturelle, économique, politique et sociale, à travers des initiatives dans plusieurs pays du monde.

Cette année, les célébrations ont lieu sous le slogan «Tourisme et développement rural».