Egypte: Le PM suit la formation des salariés qui seront transférés vers la capitale administrative

Le premier ministre, Mostafa Madbouly a suivi, lors d'une réunion dimanche, les mesures prises pour mettre en œuvre le plan de formation des salariés qui seront transférés vers la Nouvelle capitale administrative.

Ont participé a la réunion les ministres des Finances, Mohamed Maait, des Communications et des Technologies de l'information

Amr Talaat, ainsi que le chef de l'Autorité centrale pour l'organisation et la gestion, Saleh Al Cheikh.

Lors de la réunion, le chef du gouvernement a souligné l'intérêt que l'État accorde a la formation des fonctionnaires administratifs (des ministères et toute autre autorité étatique), ajoutant que l'amélioration de leurs capacités et de leurs compétences contribuerait à promouvoir l'action publique et les services dispensés aux citoyens et à réaliser une plus grande transparence et une meilleure gouvernance.

M. Al-Cheikh a passé en revue le plan de formation des employés administratifs qui comprend un nombre de programmes incluant entre autres une initiation au civisme national, aux dimensions de la sécurité national et aux défis qu'elle affronte, ainsi qu'aux notions de la guerre de la 4e génération.