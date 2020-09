Congo-Brazzaville: L'essor de la finance numérique au Congo au cœur de « Brazza Fintech tour 2020 »

Sur le thème « L'essor de la Fintech et les nouveaux défis socio-économiques du Congo », l'association Pratic que dirige Luc Missidimbazi et l'Africa Fintech forum organisent, les 1er et 2 octobre à Brazzaville, une conférence autour de l'impact des technologies numériques de la finance dans l'accélération du développement socio-économique.

La rencontre qui bénéficie de l'appui de plusieurs organismes et institutions dont l'Agence de régulation des postes et des communications électroniques va réunir des experts congolais et africains du secteur du numérique, des banques, de la finance, des assurances et des start-up impliqués dans la fintech, cette nouvelle industrie qui déploie la technologie pour améliorer les activités financières.

« L'innovation digitale constitue aujourd'hui un véritable instrument en matière de création de richesses sur l'ensemble des domaines économiques et l'impact crucial du numérique est facteur d'émergence », a déclaré Luc Missidimbazi.

L'initiative s'inscrit dans le cadre de la stratégie de l'association Pratic de promouvoir et sensibiliser les communautés avec Africa fintech forum, dans le but de rassembler les professionnels de la finance et de la technologie pour un partage d'expériences.

L'édition 2020 se tient dans un contexte caractérisé par l'interrelation dynamique entre le développement des technologies financières facteur de croissance et l'établissement de stratégie de relance économique imposée par les crises financières.

Plusieurs statistiques indiquent, en effet, des difficultés économiques et sociales qui minent bon nombre de pays africains. La crise sanitaire de la Covid-19 a surpris tous les analystes économiques. Elle a accéléré et accentué les conséquences lourdes de la crise sur l'économie congolaise générant de nouveaux défis économiques et sociaux.

Dans le même temps, le développement de l'écosystème des technologies financières connait une croissance significative malgré la faible perfectibilité de l'inclusion financière en zone CEMAC, marqué par l'émergence des entreprises regorgeant d'énormes potentialités dans les services de paiement électronique et le transfert de fonds.

L'Africa Fintech tour 2020 crée donc une valeur unique pour l'industrie des fintechs à travers toutes ses activités qui se tiennent en deux jours : conférence, workshop, coaching et mentoring. Quel est l'état actuel de la Fintech au Congo ; quelles réponses peut apporter la Fintech dans le développement socio-économique du pays ; quelles en sont les perspectives sur le développement, sont trois principaux problématiques qui seront abordées.

Africa Fintech Tour est une étape du parcours panafricain qui vise à réunir les acteurs de l'industrie des télécommunications, de la finance, des technologies numériques et les communautés d'innovation, coordonné par la plateforme Africa Fintech Forum.

Au Congo, l'Ong Pratic, une plateforme des professionnels du numérique et promotrice du Salon international Osiane, est le partenaire de cette initiative.

L'édition 2020 se déroule en présentiel et en ligne sur les plateformes dédiées (web : www.brazzafintech.osiane.cg ; Facebook @brazzafintechtour ; Twitter @brazzafintechtour). Les participations en présentiel sont réservées aux invités en raison des conditions imposées par les autorités pour stopper la propagation de Covid-19.