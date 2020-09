Gabon: NBA FINALES - Chris Silva premier gabonais en Finale NBA

Pour la sixième fois dans l'histoire de la franchise et la première fois depuis 2014, les HEAT sont de retour en finale de la NBA. Même s'il n'a pas pris part aux six finales de la conférence est face aux Celtics de Boston, Chris Silva restera dans l'histoire comme étant le premier Gabonais à se qualifier pour une finale de NBA, et s'il la remporte avec Miami, il entrera encore un peu plus dans l'histoire de son pays.

Grâce à une course de 28-8 au quatrième quart, Miami a pris le contrôle tardivement et a battu les Celtics 125-113 dimanche soir à AdventHealth Arena à Orlando pour remporter la finale de la conférence en six. Ce faisant, le Miami HEAT est devenu la première tête de série n°5 à se qualifier pour la finale de la NBA, seuls trois têtes de série inférieures l'ont déjà fait.

Par contre, Chris Silva éloigné des terrains depuis plusieurs semaines en raison d'une fracture de stress au pubis gauche, n'a pas été de la partie avec ses coéquipiers. On ne sait pas encore quand est-ce qu'il sera de retour sur les parquets. Toutefois il est à noter qu'il n'a pas encore joué depuis le début des playoffs. Seulement, l'enfant d'Akébé sera bien en Finale de NBA pour sa première saison avec Miami dans la Ligue de basketball nord-américaine.

Alors qu'il n'avait pas été drafté, Chris Silva a fait ses preuves en sortie de banc avec la franchise de Floride cette saison. Il a participé à 44 rencontres cette saison, pour 8 minutes de moyenne (3 points et 2,9 rebonds). Suffisant pour décrocher un contrat two-way puis standard. A présent il s'apprête à disputer les Finales NBA 2020. « The Chris » va à 24 ans connaître les péripéties des Finales NBA.