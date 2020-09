Angola: Kwenda soutient 2060 familles dans la commune de Quiculungo

Ndalatando (Angola) — Deux mille 60 familles vulnérables du village de Calombolo, commune de Quiculungo, province de Cuanza Norte, bénéficieront du projet Kwenda.

Il s'agit d'un programme évalué à 420 millions de dollars (320 millions alloués par la Banque mondiale et 100 millions par l'Exécutif angolais), mis en œuvre depuis le 30 mai.

Le programme est basé sur l'attribution d'un revenu mensuel de 8.500 kwanzas à un million et six cent mille familles en situation de vulnérabilité, l'appui à l'inclusion productive avec des actions de génération de travail et de revenus, le renforcement de la municipalisation de l'action sociale, à travers la création et le fonctionnement de Plan d'action sociale (CASI) et le renforcement du Registre social unique.

L'intention du gouvernement est d'atténuer les effets de la pauvreté, d'accroître l'autonomie et les conditions socio-économiques des familles en situation de vulnérabilité.

Selon le coordinateur du projet référé dans la région nord du pays, Gomes Colombolo, 1 800 familles bénéficieront du paquet de transferts sociaux en espèces.

Gomes Calombolo a précisé que les transferts d'espèces à attribuer aux familles enregistrées doivent couvrir une valeur de 25 500 kwanzas / trimestriel, correspondant à 8 500 kwanzas / mois, sans toutefois indiquer la date prévue pour la fin de l'enregistrement des familles et le début des transferts d'argent.

À son tour, le directeur du Fonds de soutien social (FAS) à Cuanza Norte, Leonel da Silva, a dit que la municipalité de Quiculungo ne disposant pas d'agences bancaires, le projet prévoit donc la fourniture d'un soutien financier aux familles couvertes par un recours à l'opérateur Unitel qui, via le numéro de téléphone enregistré, recevra un message de disponibilité de l'argent et ensuite il devra se rendre chez un agent local de l'opérateur auquel il devra présenter le code individuel pour la réception des valeurs. Le chef de la localité de Candunda, Domingos João, a salué le geste des autorités qui, à son avis, contribuera à la réduction des taux de pauvreté et des difficultés auxquelles de nombreuses familles de la localité sont confrontées, compte tenu du contexte difficile actuel de l'économie nationale.

Située à 135 kilomètres de Ndalatando (chef-lieu de Cuanza Norte), la municipalité de Quiculungo compte une population estimée à 9 732 habitants et une extension territoriale de 475 kilomètres carrés.