Angola: Le gouvernement crée un centre intégré d'assistance à l'enfant

Luanda — Le gouvernement angolais a annoncé, lundi, la création du Centre intégré d'assistance à l'enfant et à l'adolescent.

Le Centre intégré d'assistance à l'enfant et à l'adolescent (CIACA) a été constitué en tant que service multisectoriel intégré, qui permettra l'articulation entre les différents départements ministériels intervenant dans l'administration de la justice pour mineurs.

Selon le communiqué issu de la 7e réunion de la Commission pour la politique sociale du Conseil des ministres, le centre apparaît dans le cadre des politiques publiques et dans les défis de l'Exécutif de protection judiciaire des droits de l'enfant en contact avec le système de justice, ayant recommandé une étude plus profonde sur le sujet, avec l'implication de tous les secteurs.

Dans le domaine de la santé, les membres de la Commission ont abordé le règlement sur la légalisation des établissements crématoires, qui vise à introduire, dans le système juridique angolais, des règles spécifiques sur l'exercice de l'activité crématoire, considérant que, dans le pays, résident les citoyens nationaux et étrangers qui adhèrent à la pratique de la crémation des cadavres.

Selon la note, il est nécessaire que la crémation soit effectuée dans des lieux propres, dans le respect des règles, évitant ainsi les effets nuisibles à l'environnement et les sources possibles d'infection, en particulier lorsque la mort a été causée par des maladies infectieuses et des calamités.

Le document poursuit que la commission a également recommandé la déclaration des départements ministériels, mettant l'accent sur les ministères de l'Action sociale, de la famille et de la promotion de la femme et de la Culture, du tourisme et de l'environnement, en tenant compte des problèmes culturels liés à cette situation.

Au cours de la réunion, qui s'est déroulée sous la direction de la ministre d'État chargée des Affaires sociales, Carolina Cerqueira, les membres de la commission ont apprécié, dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, la situation du retour à l'école dans l'enseignement primaire, secondaire et supérieur.

Le gouvernement reconnaît que, dans le contexte de la pandémie, la fermeture des écoles promeut une baisse de la capacité d'apprentissage des élèves et des étudiants, avec des conséquences psychomotrices et affectives, et aggrave les inégalités éducatives préexistantes, réduisant les possibilités d'accès à l'éducation et à l'enseignement de nombreux enfants, jeunes et adultes vulnérables, avec des implications néfastes qui peuvent s'étendre au-delà de cette génération et détruire des décennies de progrès, en particulier pour soutenir l'accès et la rétention scolaire des filles et des jeunes femmes.

À cet égard, elle a recommandé que les ministères de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie et de l'Innovation collaborent avec les ministères de la Santé, de l'Administration du Territoire, des Télécommunications, des Technologies de l'Information et de la Communication Sociale, de l'Intérieur et de la Jeunesse et Sports, la société civile, les églises, les autorités traditionnelles et autres partenaires sociaux de l'Etat, pour la mobilisation et la sensibilisation des étudiants et de leurs familles, afin d'assurer un retour massif et pacifique aux classes.

Pour les raisons expliquées, admettant la forte probabilité que le Covid-19 se prolonge dans le temps, la commission prévoit la reprise des activités d'enseignement en classe dans des conditions appropriées de biosécurité et de distanciation physique, et appelle à l'adoption d'un calendrier scolaire et académique qui permet d'avoir un plus grand nombre de semaines des cours, plus proche d'une année scolaire ou académique normale et garantit une plus grande sécurité quant à la reprise progressive de l'activité d'enseignement, même en cas de baisse des mesures, en fonction de l'évolution de la pandémie.

La commission a également été informée des mesures de suivi et de contrôle de l'exécution des activités culturelles et religieuses.