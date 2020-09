Angola: La campagne agricole permet une récolte de plus de 181 mille tonnes

Huambo (Angola) — La troisième saison de la campagne agricole 2019/2020, dans la province de Huambo, a enregistré une récolte de 181.618,47 tonnes de production diversifiée, ce qui représente une augmentation du volume de la récolte brute de l'ordre de 2,5 pour cent par rapport à la période précédente.

La soi-disant saison horticole dans la province de Huambo, qui s'étend de mai à août, est le résultat du travail sur une étendue de 131.545 hectares, ayant impliqué la participation de 31.436 familles paysannes, dont la plupart appartiennent à 236 écoles de campagne, assistées par 100 techniciens agraires, dans les 11 communes.

Se prononçant lundi sur la question, le chef de département de l'Institut de développement agraire (IDA), Victorino Chonguela, a considéré la production agricole comme positive, ce qui dans cet univers a permis d'atteindre le chiffre de 72.786,33 tonnes de différents légumes.

Parmi les récoltes produites, on note également la récolte de 63 528 tonnes de pommes de terre, 1 million 845.055 tonnes de maïs, 2.190 tonnes de haricots et autres cultures, dans laquelle se distinguent les municipalités de Huambo, Bailundo et Londuimbali.

Victorino Chonguela a souligné comme contrainte, à cette époque, le manque d'engrais chez les principaux revendeurs officiels, ce qui a obligé de nombreux paysans à recourir au marché informel, où le sac de 50 kg du 24/12/12 était vendu entre 30 à 35 mille kwanzas.

Pour le succès de la campagne 2019/2020, un total de 2423 tonnes d'engrais 24/12/12 ont été mis à disposition et distribués aux familles paysannes et agriculteurs, contre 3397 la période précédente, 374,9 sulfate d'ammonium, 285,35 urée et 27 tonnes d'engrais organique, ainsi que 3 637 charrues, quantités jugées insuffisantes.

Le responsable a dit qu'à ce moment, la préparation de la saison agricole 2020/21 se déroule dans les 11 communes selon trois modalités, telles que la traction animale, l'exploitation manuelle et mécanisée, à un moment où les familles paysannes attendent l'arrivée des engrais, des outils de travail et d'autres pour le succès de la campagne.

La province de Huambo compte deux millions 519 mille 309 habitants, pour la plupart des paysans, qui font du potentiel agricole et d'élevage la principale source de revenus.