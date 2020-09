Angola: Les producteurs saluent l'incitation à la production nationale

Lubango (Angola) — Les producteurs agricoles et les entrepreneurs de Huíla louent, à Lubango, l'engagement du gouvernement à stimuler la production nationale, mettant l'accent sur la récupération des routes rurales et le financement de l'achat de produits.

L'Exécutif met en œuvre, entre autres, le Programme de soutien à la production, de diversification des exportations et de remplacement des importations (Prodesi) visant à accélérer la diversification de la production nationale et la création de richesse, dans un ensemble de productions avec un plus grand potentiel de création de valeur d'exportation et de remplacement des importations.

À ce jour, un total de 143,6 milliards AKz a été décaissé en faveur du secteur productif, ce qui a permis de créer environ 27 000 emplois directs.

Les archives, il a 150 projets à approuver et 186 à décaisser, dont 117 dans le secteur du commerce, 24 dans le secteur de l'agriculture, 30 dans l'industrie, huit dans la pêche, quatre dans l'agro-industrie, deux dans l'aviculture et un dans l'élevage.

L'un des paris du Prodesi, créé en 2018, est la production nationale de 54 biens pour rendre le pays autosuffisant, pour satisfaire les besoins internes en riz, sucre, riz, viande de bœuf séchée, farine de blé, haricots, farine de manioc, farine de manioc maïs, lait, pâtes spaghetti, huile de soja, huile de palme, savon bleu, sel ordinaire, œufs, viande de poulet, viande de chevreau, porc, grain de maïs.

S'adressant à l'ANGOP, en marge de la première édition de la Foire nationale d'écoulement de la production "AgriHuíla", qui s'est terminée dimanche, les hommes d'affaires et les dirigeants ont reconnu qu'en dépit du travail de l'Exécutif pour améliorer les voies d'accès, la distribution d'intrants agricoles et le financement de l'achat de la production, sont encore loin d'être souhaités, soulignant la nécessité de construire de nouveaux systèmes d'irrigation et une plus grande rapidité dans l'octroi des crédits, comme des actions urgentes pour augmenter la récolte.

On estime que la province de Huíla produit plus d'un million de tonnes de produits différents chaque année, mais environ 25 pour cent de cette récolte finit par être gâtée, en particulier les fruits et légumes, en raison de difficultés d'emballage et d'écoulement.

Le secteur agricole subit une «forte pression», notamment pour les projets d'investissement qui ont accès à des ressources financières, puisque la principale difficulté n'est pas l'accès au crédit, mais au crédit avec disponibilité de devises pour que les équipements puissent arriver à temps et être un atout pour les projets.

João Saraiva, de la société Jardins da Yoba, qui opère à Chibia et Humpata, a admis que le pays fait les premiers pas en termes de massification de la production nationale et tente d'augmenter la production et de l'acheminer sur les marchés formels et à ceux de transformation.

Pour le producteur, la production reste centrée sur les marchés locaux et les petites «places», c'est pourquoi il est nécessaire d'accélérer la récupération des routes rurales afin que la production atteigne plus rapidement les circuits de distribution et de valorisation de ces biens.

Selon la source, le pays a certaines limites sur la disponibilité du financement, principalement pour les facteurs d'importation, car le secteur subit encore beaucoup de pression provenant des marchandises importées, des machines, des engrais, des produits agrochimiques, du matériel d'irrigation, entre autres.

D'autre part, le directeur municipal de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche à Quilengues, Domingos Figueiredo, a affirmé que la rareté de l'eau crée des difficultés pour les producteurs, soulignant également la nécessité de désensabler les rivières, afin qu'il y ait une plus grande capacité de production et chercher mieux qualité.

À Quilengues, il y a environ 40 km de rivières dans les vallées des rivières Kalunga, Hole, Dinde et Impulo, qui doivent être désensablées pour garantir la quantité d'eau nécessaire à l'irrigation des champs.

A son tour, le directeur municipal de l'Agriculture de Gambos, João Heloco, a souligné que la municipalité travaille sur une stratégie pour surmonter la sécheresse, en profitant des rives de la rivière Caculuvar. Il a également informé que la solution passe par la construction du barrage de stockage le long de la rivière, proposition déjà faite par les institutions supérieures et en attente d'approbation.

Pour le président de la coopérative Primeiro de Maio, Victor Fernandes, le financement pour tirer parti de la production nationale est un atout pour les agriculteurs et les consommateurs et l'effort des autorités pour financer l'acquisition de la production et la récupération des routes est déjà une importante motivation.

Le périmètre irrigué de Matala produit principalement des pommes de terre, des oignons et de l'ail, qui sont très périssables et ne sont pas toujours vendus à temps.

Sur les sept coopératives du périmètre, selon Victor Fernandes, six bénéficient déjà depuis quelques années d'un financement public pour acheter des intrants agricoles.

Le salon, qui s'est déroulé sur trois jours, a réuni 43 exposants, dont certains ont réussi à vendre la production qu'ils ont apportée et d'autres ont établi des contacts pour de futures ventes.