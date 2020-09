Algérie: Accidents de la circulation - 6 morts et 161 blessés en 24 heures

Alger — Six (6) personnes ont trouvé la mort et 161 autres ont été blessées dans plusieurs accidents de la circulation enregistrés durant les dernières 24 heures à travers le pays, selon un bilan rendu public, lundi, par les services de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de Djelfa avec 3 morts dans une collision entre un véhicule et camion survenue sur la Route nationale RN01 au niveau de la commune et daïra de Aïn-Oussara, note la même source.

Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19, les unités de la Protection civile ont effectué, durant la même période, 33 opérations de sensibilisation à travers 5 wilayas, pour rappeler aux citoyens la nécessité de respecter le confinement et les règles de la distanciation physique.

Elles ont également effectué 55 opérations de désinfection générale à travers 10 wilayas, touchant les infrastructures et édifices publiques et privés, quartiers et ruelles, précise le même bilan.