Algérie: Hommage au dramaturge Mohia à la bibliothèque nationale d'El Hamma

Tizi-Ouzou — Un hommage au dramaturge Mohia, est organisé par le Théâtre régionale Kateb Yacine de Tizi-Ouzou, au niveau de la bibliothèque nationale d'El Hamma à Alger, dans le cadre des activités marquant la rentrée culturelle 2020/2021, a indiqué, lundi, la direction de cet établissement culturel dans un communiqué.

Cet hommage comporte deux activités principales dont une exposition sur la vie et l'œuvre de ce dramaturge, poète et adaptateur de théâtre d'expression amazigh qui se tient du 26 de ce mois au 7 octobre prochain et une conférence sur le parcours théâtrale de Mohia le 7 du mois prochain, et qui sera animée par Mouzarine Lamia (université de Tizi-Ouzou) et Nourredine Ait Slimane (poète et dramaturge), a-t-on précisé de même source.

Parmi ses œuvres, "Si Pertuff", adaptation de la pièce "Tartuffe" de Molière, Muhend Ucaban adaptation de "Le ressuscité" de Lu Sin ou alors "Am win Yettrajun Rebbi" adaptée de la pièce de Samuel Bekett "En attendant Godot" ou encore "La jarre" de Luigi Pirandello. Il a été, également, l'auteur de poèmes interprétés par plusieurs chanteurs.

Dans le cadre du même programme de cette rentrée culturelle 2020/2021 célébrée à Alger sous le slogan "notre culture est dans notre diversité et notre union", le théâtre régional de Tizi-Ouzou participe, au palais de la culture Moufdi Zakaria, à une exposition autour de la pièce Juba II (scénographie, photos, projection vidéo).