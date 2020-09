Madagascar: Entrepreneuriat - Procédures de création d'entreprise en ligne

Numérisation. L'Economic Development Board of Madagascar vient d'évoquer la possibilité prochaine d'alléger les procédures appliquées à la création d'entreprise.

Le but étant de faire gagner du temps aux usagers. « Bientôt via un portail de l'EDBM, il sera possible de créer son entreprise en ligne. Cette plateforme digitale sera bénéfique pour tous les entrepreneurs » expliquent les responsables de l'EDBM sur la page facebook officielle de l'établissement.

Auparavant, les usagers devaient remplir une batterie de documents et de formulaires pour la création de société. Entre autres les statuts de société, le lieu d'exercice devaient être mentionnés dans les statuts ou dans un procès-verbal ou encore la jouissance de local, siège ou lieu d'exercice à partir d'un contrat de bail ou contrat de sous location ou lettre de mise à disposition.

Depuis 2016, ces procédures ont été allégées et les informations contenues dans les statuts et le PV de constitution sont désormais suffisants et l'EDBM effectue à la place des créateurs de société la publication par voie de presse des avis de constitution.