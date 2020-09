Sénégal: Collision ayant causé trois morts - Le chauffeur fautif prend six mois avec sursis

La collision entre les deux véhicules conduits par A. Kaïré et D. Mbengue a causé trois morts (deux dans l'un et un dans l'autre). Les deux automobilistes faisaient face, vendredi 25 septembre 2020, au juge du tribunal des flagrants délits de Dakar. A. Kairé a été relaxé et D. Mbengue a écopé de six mois assortis du sursis.

À la barre, le sieur Kaïré a relaté qu'il était à un virage et roulait en deuxième vitesse. Il venait de Kayar à destination du centre-ville et il a plu ce jour. Les deux victimes étaient dans sa voiture. Soudain, il a vu un automobiliste quitter sa voie et percuter sa voiture.

De son côté, D. Mbengue déclare avoir sursauté quand les trois enfants qui étaient dans la voiture ont sauté sur lui et ont crié qu'il venait de faire un accident.

«Je me suis retrouvé au milieu de la route dans le sens inverse et il y a eu la collision », confie le chauffeur. La présidente lui a demandé s'il dormait ou s'il roulait à vive allure.

Ni l'un, ni l'autre, déclare Mbengue. Il venait de Diamniadio et se rendait à Kayar. Son fils et deux de ses neveux l'accompagnaient. La personne qui était derrière avait un malade, c'est pour cela qu'ils étaient pressés.

Arrivé à un virage, qu'il a mal négocié, son véhicule a quitté sa voie et a causé la collision. Cela fait 25 ans qu'il conduit mais il n'a jamais fait d'accident.

Le Procureur a estimé que les faits sont constants et a requis l'application de la loi pénale.

Me Ibrahima Diawara a sollicité la clémence des juges pour D. Mbengue. Dans son verdict, le tribunal a relaxé A. Kaïré et condamné D. Mbengue à six mois assortis du sursis et à payer 56.000 FCfa d'amende. Les intérêts civils des familles des victimes ont été réservés.