Gabon: Akewa Accélérateur tient son Conseil d'Administration

Le Directeur Général de Akewa Accélérateur, Fabrice Ntchango et le Directeur des programmes, Simplice Damas Nze Ndong saluent la nomination des administrateurs au conseil d'administration de AKEWA ACCELERATEUR, dont Nicaise Moulombi assumera la présidence.

« Plusieurs fois reportés, nous tenons enfin ce premier conseil d'administration. Il est composé de compatriotes aux qualités et aux expériences diverses et, qui ont acceptés de siéger à notre conseil d'administration dans le seul but de nous accompagner à poursuivre notre croissance dans un environnement en perpétuelle mutation. », a affirmé Fabrice Ntchango.

AKEWA est un accélérateur de croissance privé dédié à l'accompagnement à l'entrepreneuriat innovant et spécialisé dans cinq domaines clés : l'environnement, l'agriculture, le numérique, les énergies renouvelables, et les industries culturelles. Akewa Accélérateur se veut être un centre de compétences engagé dans l'initiation à gestion des startups et au développement des petites entreprises. Autrement dit, Akewa serait un appui en termes de formations, d'hébergement, de conseils stratégiques, de levée de fond, lors des premières étapes de la vie d'une startup.

Le conseil d'administration de Akewa Accélérateur est formé d'un collège de sept membres nommés en assemblée générale.

La composition du conseil d'administration de Akewa Accélérateur est la suivante :

1. Monsieur Nicaise MOULOMBI, Vice-Président II au Conseil Economique Social et Environnemental (CESE), Président Exécutif du Réseau des Organisations de la Société Civile pour l'Economie Verte en Afrique Centrale (ROSCEVAC). Il agira à titre de Président du Conseil ;

2. Mme Tamarah MOUTOTEKEMA BOUSSAMBA, Directrice générale de AGRIDIS et cofondatrice de la startup WAGUI. Elle agira à titre de Vice-Président 1, pôle écoagriculture et agro-industries.

3. Monsieur Timothé MOUTSINGA, Ingénieur en informatique, il agira au titre de Vice-Président 2, pôle TIC, éducation, recherches, et innovation.

4. Mme Marie Claire ABOGUE, Coordinatrice de CENAF et Présidente de BNB. Elle agira à titre de Vice-Président 3, pôle environnement, développement durable, RSE, climat, énergies et ressources naturelles.

5. Monsieur Gaspard NANEKOULA, Magistrat et Consultant CEMAC. Il agira au titre de Vice-Président 4, pôle Droits humains fondamentaux, économiques, sociaux, et culturels.

6. Monsieur Rodrigue Anthony MOAPA WALLA, Président du ROJALNU AFRIQUE, il agira à titre de Vice-Président 5, pôle équité du Genre et leadership des femmes et des jeunes.

7. Dr Marcelin NZIENGUI, Vice-Président 6, pôle développement de l'économie sociale et solidaire, suivi des programmes et projets d'accélération, de services et conseils d'incubation.

8. Nathalie BIRAC, Vice-Président 7, pôle développement des générosités et stratégies de fundraising.

Créé en 2013 par Fabrice Ntchango, AKEWA ACCELERATEUR est un cabinet en conseil stratégique et un centre de ressources à l'entrepreneuriat innovant pour les startups à fort potentiel de croissance. Centre de ressources, Akewa offre des formations sur mesure à l'endroit du grand public et des professionnels. De plus, il accompagne tous types de projet et quel que soit le stade : création et formalisation, développement stratégique, et accélération de la croissance.

Faire de l'innovation sociale un choix économique au même titre que l'innovation technologique, telle est l'ambition de l'accélérateur de croissance Akewa.

Grâce à ses programmes de pré-incubation (Wally), incubation (Akum) et accélération (Pizo), AKEWA ACCELERATEUR agit comme un véritable instrument de croissance, participant ainsi à la promotion de l'entrepreneuriat innovant ayant des impacts sociaux et solidaires sur populations cibles.