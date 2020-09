Cote d'Ivoire: Projet de transport urbain d'Abidjan - Les moyens de locomotion de l'unité de régulation de la police renforcés

Ce sont 50 scooters et 20 motos avec casques d'un peu plus de 135 millions de Fcfa qui viennent renforcer les moyens de l'unité de régulation de la police nationale dans le cadre du Projet de transport urbain d'Abidjan (Ptua).

La cérémonie de remise de ce matériel s'est tenue le lundi 28 septembre, au siège du Ptua à Cocody-Riviera 2 sous la co-présidence du ministre Koffi Kouakou Amédé en charge de l'Équipement et l'Entretien routier et son homologue Vagondo Diomandé chargé de la Sécurité et de la Protection civile.

Dans sa communication, Dr Koffi Kouakou Amédé a expliqué que les engins reçus font partie d'un ensemble de matériel roulant dont des véhicules de type 4x4 et des véhicules de troupe tout terrain d'un montant d'un peu plus d'un milliard de F CFA, dont environ 900 millions de la Banque africaine de développement (Bad) et 163 millions de F CFA de l'État de Côte d'Ivoire.

Le ministre a expliqué que l'objectif de ce renforcement des capacités opérationnelles de la police de la circulation se justifie par la forte congestion qui se fera sentir lors des travaux de réalisation de voies, des trois échangeurs du boulevard Mitterrand.

Dr Koffi Kouakou Amédé a également indiqué que « suivant l'approche intégrée du genre préconisée par la Bad, il était donc important d'appuyer les agents de la police nationale chargés de la régulation de la circulation constituée essentiellement de femmes (60 %) dont l'autonomisation et le bien-être sont pris en compte au titre des objectifs du Ptua ».

Quant au Général Vagondo Diomandé, il a assuré le gouvernement et les partenaires techniques et financiers de sa volonté de mériter la confiance placée en son Département ministériel.

Puisqu'il considère cet acte comme une reconnaissance du professionnalisme de ses collaborateurs en charge de la régulation de la circulation.

Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a aussi engagé les bénéficiaires à faire en sorte que les populations sentent l'impact de ce don dans leur quotidien, tout en les rassurant de tout mettre en œuvre pour protéger leur intégrité physique et le matériel de travail.

Sur ce point, le Général Vagondo Diomandé a indiqué qu'il sera « intransigeant » à l'endroit des citoyens qui oseront s'attaquer à ses collaborateurs.

La cérémonie a enregistré la présence de plusieurs personnalité dont le coordonnateur du Ptua, Issa Ouattara, qui a dit l'engagement de son équipe « à conduit le projet à bon port ».