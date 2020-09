Burkina Faso: Tranche commune entente 2020 - Les cinq gagnants reçoivent leurs chèques

De retour de leur voyage touristique à Niamey où a eu lieu de grand tirage de la tombola tranche commune Entente 2020, les cinq parieurs burkinabè ont reçu leurs chèques dans les locaux de la LONAB, lundi 28 septembre 2020.

Les cinq joueurs burkinabè de l'édition 2020 de la tombola Tranche commune entente (TCE) ont raflé 18,5 millions sur la cagnotte globale de 35 millions F CFA. La Loterie nationale burkinabè (LONAB) leur a remis leurs chèques dans la matinée du lundi 28 septembre 2020 à son siège.

Cette remise fait suite au grand tirage du jeu qui s'est déroulé à Niamey, la capitale du Niger. Pour le directeur général de la LONAB, Patindeba Naza, au-delà des lots, la tombola tranche commune entente vise à promouvoir l'intégration entre le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Niger et le Togo, tous membres du Conseil de l'Entente.

En effet, le grand tirage est le couronnement d'un voyage touristique regroupant les gagnants de tous les pays membres. « Le séjour s'est très bien passé à Niamey.

On a été bien traité par nos hôtes. On a pu visiter tous les endroits touristiques de Niamey de même que l'administration. On a visité au moins 7 hôtels tous de grand standing, partout nous avons été bien accueillis », se souvient le gagnant de 5 millions FCFA, Balima Boukary, avec un large sourire.

Quant à l'utilisation de son lot, il confie simplement qu'il va faire doubler sa popote de 1000 à 2000 FCFA.

Le gagnant du super lot de 10 millions FCFA, Sotisse Tiendrebéogo, employé de commerce considère que toute rentrée d'argent doit être utilisée judicieusement c'est pour cette raison qu'il envisage investir son gain pour agrandir ses affaires.

« Je suis un grand joueur de PMU et on peut même dire que c'est l'un des plus petits lots que j'ai gagné. J'ai gratté parce que la chance se trouve partout et voilà ce que cela m'a rapporté. A Niamey, j'ai encore gratté et j'ai gagné ».

Le DG de la LONAB, comme à l'accoutumée, a exhorté les parieurs à continuer de faire confiance à la nationale des jeux de hasard et tous les produits qu'elle met sur le marché.

« Chacun a son jour de chance et je vous invite à jouer toujours, le jour de chance viendra et vous serez parmi les millionnaires ; qui ne tente rien n'a rien », a-t-il déclaré.

Le directeur marketing de la LONAB, Léonard Kanikehi, a rappelé que la tranche commune entente offre trois chances de gains à ceux qui s'y intéressent. «D'abord au grattage, vous pouvez avoir jusqu'à 500 000F ou découvrir trois symboles avions ce qui donnent droit à un séjour tous frais payés dans le pays hôte.

Puis le grand tirage permet de gagner des lots de 1 million à 10 millions. Enfin, les tickets perdants au grattage peuvent donner des lots de 5000F à 100000F lors du grand tirage », a-t-il expliqué.

C'est pour toutes ces raisons que le DG a donné rendez-vous pour la 27e édition de la TCE qui aura lieu à Abidjan en Côte d'Ivoire.