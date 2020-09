Afrique: CAF - Début de campagne d'Ahmad pour un second mandat

Alors qu'il indiquait il y a encore moins d'un mois qu'il n'avait pas pris de décision pour une nouvelle candiature, Ahmad s'active en coulisses. Dans un document accessible ce mardi, le Malgache fait son bilan.

Le document mentionne notamment les avancées du football africain lors de ces 4 dernières années. A commencer par l'adminsitration de l'institution et les soutiens aux associations membres. On peut y découvrir les nouvelles formules des compétitions continentales. Avec la CAN à 24 équipes, la CAN U17 et U20 puis la CAN féminine à 12.

Par ailleurs, la création du Département du football féminin avec la création de la Ligue des champions sont mises en exergue.

Dans une note aux présidents des associations membres, Ahmad laisse le document à l'appréciation. "J'espère que, comme moi, vous trouverez que le football africain est lancé vers un meilleur destin qu'il y a quatre ans", lit-on.

Plus de doute, le Malgache est bien en course pour un second mandat.

Les potentiels candidats ont jusqu'au 12 novembre pour se déclarer.