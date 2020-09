Cote d'Ivoire: Cavally - Anne Ouloto invite les jeunes à demeurer des vecteurs de paix

La Fédération des jeunes leaders d'opinion de la région du Cavally a été portée sur les fonts baptismaux samedi dernier, à la salle de réunion de la préfecture de Guiglo.

A cette occasion, Anne Désirée Oulotto, présidente du conseil régional du Cavally, a salué l'initiative de la jeunesse qu'elle s'est engagée à accompagner.

Elle a ensuite exhorté les jeunes à s'affranchir, pour la crédibilité de leur initiative, des chapelles politiques en œuvrant pour le succès du processus électoral. Elle les a aussi et surtout invités à demeurer des vecteurs de paix.

Déclinant les missions et les stratégies de la nouvelle plateforme, Gnomba Julien, l'un de ses superviseurs régionaux, la présente comme une structure ambitionnant de prôner la cohésion sociale et le vivre ensemble avant, pendant et après les échéances électorales très souvent marquées par des violences dans la région.

Pour ce faire, la Fédération entend mettre à contribution toutes les forces vives du Cavally, qu'elles soient dans le domaine agricole, commercial, du transport, de la politique, administratif, etc.

Gnomba Julien a exprimé sa gratitude aux membres du corps préfectoral de la région, instigateurs de cette Fédération et à la présidente du conseil régional du Cavally, la ministre Anne Désirée Ouloto, pour ses conseils avisés.

En retour, Yacouba Doumbia, préfet de la région du Cavally, préfet du département de Guiglo, a appelé les membres de la nouvelle Fédération, composée d'une quarantaine d'associations, à faire preuve d'impartialité, à être des agents développement et à se rendre disponibles en tout temps et en tout lieu en vue de prévenir les violences et de lutter pour le renforcement de la cohésion sociale.