Afrique: Cabaret - Bodo au No Doze

Il est temps de reprendre le chemin de la scène. Pour Bodo, c'est au "No Doze Tranobongo" Tanjombato que la diva retrouvera ses fans.

Après les live directs sur les réseaux sociaux et les proximités en ligne, la chanteuse donne rendez-vous aux inconditionnels dans la soirée du vendredi à partir de 18h. Comme toujours, elle sera entourée des meilleurs concernant son équipe. Ce sera une occasion pour la diva de partager son amour et ses chansons, histoire de mettre du baume au cœur après cette période aussi longue que éprouvante pour beaucoup. Le répertoire se fera certainement avec les incontournables de son playlist à l'instar de « Singa sarobidy », « Aina miray » et « Ampy izay »...

Evidemment, comme les autres événements soumis au respect des gestes barrières, la réservation est de mise pour y assister, afin de limiter le nombre des convives. Pour sa part, Bodo et son équipe sont, on ne peut plus, prêtes à renouer avec les fans . La diva enchantera une fois de plus les amateurs de bonne musique.