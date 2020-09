Madagascar: Tourisme national - Les opérateurs invités à développer des offres promotionnelles

Plusieurs opérateurs touristiques lancent déjà des offres promotionnelles pour la relance, à l'exemple de Lakana à Sainte-Marie.

Le ministère du Tourisme, des Transports et de la Météorologie prévoit de relancer le tourisme national tout en assurant la traçabilité des flux de circulation de la population sur tout le territoire national.

Promouvoir le tourisme national à Madagascar. Telle est la stratégie menée par le ministère du Tourisme, des Transports et de la Météorologie en étroite collaboration avec l'Office National du Tourisme de Madagascar (ONTM) pour relancer ce secteur porteur dans le pays. Ainsi, les opérateurs touristiques sont invités à développer des offres promotionnelles sur une période déterminée. Cette offre doit porter sur l'octroi d'une remise sur la totalité ou sur une partie de leurs capacités ou de leurs services, et sur la base du tarif public le moins cher. C'est ce qu'on a appris lors du lancement officiel d'un nouveau site web dédié à ces offres promotionnelles : www.bons-plans-tourisme-madagascar.com, la semaine dernière.

Publication gratuite. Tous les opérateurs œuvrant dans le secteur du tourisme sont, de ce fait, sollicités à présenter leurs offres promotionnelles dans ce nouveau site web afin d'attirer les touristes nationaux. Il s'agit entre autres, des établissements d'hébergement et de restauration, des entreprises de voyages et de prestations touristiques, des guides touristiques, des transporteurs sur les lignes nationales et régionales ainsi que des parcs. En outre, la publication de ces offres promotionnelles dans ce nouveau site web est totalement gratuite pour tous les opérateurs touristiques formels, d'après les informations publiées par le ministère de tutelle. En revenant sur le nouveau site web servant à promouvoir le tourisme national, il a été conçu à partir du procédé « responsive design ». Il s'adapte ainsi avec les appareils mobiles et les tablettes, d'après toujours les explications des promoteurs. Son ergonomie simple et intuitive permet également une lecture facile de son contenu. Par ailleurs, le ministère de tutelle et l'ONTM prévoient de lancer une communication intensive de ces offres promotionnelles et de la plateforme elle-même sur tout le territoire national.

Don de matériels informatiques. Par ailleurs, le ministère du Tourisme, des Transports et de la Météorologie a reçu un don de matériels informatiques provenant de la Plateforme Humanitaire du Secteur Privé, et qui permettra de mettre en œuvre son projet pilote. Il s'agit notamment de la mise en place d'un système intégré d'information, d'enregistrement et de traçabilité au niveau de la Gare Routière MAKI Andohatapenaka. Ce don est composé d'ordinateurs desktops, de stabilisateurs de tension, d'un grand écran d'affichage et d'accessoires d'un réseau. Ce qui permet de renforcer la capacité de la caisse unique déjà mise en place, à travers la digitalisation de la gestion du circuit des passagers et de la traçabilité, en période normale, épidémique ou pour des raisons d'utilité publique, ou autres urgences humanitaires.

Traçabilité. Ce projet pilote pourrait être dupliqué dans d'autres gares routières mais également ferroviaires, ainsi qu'au niveau des ports maritimes et fluviaux dans tout Madagascar. Un manuel du suivi des passagers accompagnera l'opérationnalisation de ce système intégré et informatisé de suivi des voyageurs, a-t-on évoqué. En effet, assurer la traçabilité des flux de circulation de la population devient une nécessité afin de permettre une meilleure gestion des épidémies comme le cas de la covid-19 qui affecte le pays depuis mars dernier. C'est également un moyen servant à endiguer la propagation géographique de ces épidémies, a-t-on conclu.