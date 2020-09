Madagascar: Débat - Océan Indien, le « Gange »de Gandhi

L'ambassade de l'Inde à Antananarivo a organisé un Gandhi Katha sur le thème « The Oceanic Gandhi » par le Professeur Makarand Paranjape, professeur de renommée du Gandhian Scholar. L'événement a réuni des participants de Madagascar et des Comores et a été retransmis en direct sur la page Facebook de l'ambassade.

Le professeur Paranjape a expliqué les influences des océans sur la vie de Mahatma Gandhi à la fois métaphoriquement et littéralement. Il a expliqué comment la vie de Gandhi était influencée par les caractéristiques de l'Océan Atlantique et de l'Océan Indien. Mahatma Gandhi a voyagé en tant que jeune étudiant à travers l'Océan Indien et l'Océan Atlantique jusqu'en Angleterre pour étudier le droit. Par la suite, il est revenu en Inde, en 1893 il s'est rendu en Afrique du Sud. Enfin, Il est retourné en Inde en 1915.

Le professeur Paranjape a expliqué comment les océans ont fait de Gandhi la personne qu'il était. Gandhi voyait l'Océan Atlantique comme un symbole de la mentalité impérialiste et colonialiste à cette époque, et l'Océan Indien comme un espace où prospèrent les valeurs d'amitié, de vérité et de réciprocité. Métamorphiquement, Gandhi était une personnalité ouverte aux idées nouvelles; il était non seulement un cosmopolite culturel, mais ausi un nationaliste convaincu, reflétant ainsi que différents courants se confondaient en lui.

Le professeur Paranjape a expliqué comment Gandhi croyait que la société devrait être comme un océan où chaque individu était un centre, capable de s'exprimer pleinement et ainsi s'épanouir émotionnellement en cercles concentriques avec l'acceptation d'objets animés. Gandhi croyait que la plus grande force qui puisse apporter le changement est l'esprit humain et non les armes. Il a exploité cette force et a donné naissance à la pratique de Satyagraha.

Le professeur Paranjape a également partagé des anecdotes intéressantes sur la vie de Mahatma Gandhi. Le Katha a été suivi d'une session de questions-réponses durant laquelle le professeur Paranjape a expliqué d'autres aspects des valeurs gandhiennes.