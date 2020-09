Egypte: Le PM inspecte le développement du complexe de salles couvertes au stade du Caire en vue de la Coupe du monde de handball

Le Premier ministre, Moustafa Madbouli a inspecté lundi, 28 sept, les travaux de développement du complexe de salles couvertes du Stade international du Caire, dans le cadre des préparatifs en cours pour organiser les compétitions de la Coupe du monde de handball que doit accueillir l'Égypte du 13 au 31 janvier 2021.

Ont accompagné M. Madbouli, M.Achraf Sobhi, ministre de la Jeunesse et des Sports, M.Hassan Moustafa, président de la Fédération internationale de handball, M.Hecham Nasr, président de la Fédération égyptienne de handball, et le général Ali Darwich, président de l'Autorité du stade du Caire et représentant de l'Autorité du génie des Forces armées.

Le Premier ministre s'est félicité de la qualité des travaux de développement effectués pour mener à bien cet important tournoi sportif, devant être organisé à la fois au stade du Caire et dans d'autres installations sportives, soulignant la capacité de l'Égypte à accueillir cet événement sportif comme prévu et à assurer toutes les facilités nécessaires pour faire aboutir ce championnat.

