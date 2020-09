Congo-Kinshasa: Showbuzz - Fabregas affûte ses armes pour affronter le public

Jeune -visionnaire - talentueux : Fabrice Mbuyulu, de son vrai nom, poursuit son bonhomme de chemin malgré quelques départs enregistrés dans son groupe Villa Nova.

Toujours solide et dynamique, celui qu'on appelle désormais Mumpe, ne désarme pas. Car, sa mission dans la musique n'est pas totalement accomplie. De retour à Kinshasa après un long séjour en France où sa femme a donné naissance aux jumeaux, le Métis noir Maestro Fabregas est attendu pour le 9 octobre 2020 en la salle Showbuzz. C'est dans cette salle VIP que l'artiste a décidé de renouer encore avec ses fanatiques. Pour lui, ce sera une soirée riche en sons et en couleurs, au cours de laquelle il va procéder à la présentation officielle de son album « Cible- Mise à jour ». C'est son tout premier spectacle après le confinement de Kinshasa. Une grande fête de retrouvailles entre la star et ses fanatiques de la Capitale. «J'espère que chacun s'est déjà procuré son billet pour assister à mon premier live spectaculaire. Car, le rendez-vous est à ne pas manquer. Nous allons à cette occasion vous faire découvrir des merveilles. Je vous invite à danser au rythme de «Mumpe et tant d'autres surprises», a déclaré le Maestro de la musique congolaise.

Déjà, le chanteur et son ensemble musical se préparent en conséquence pour répondre aux attentes de ceux-là qui effectueront le déplacement de Showbuz. La vente des billets a déjà commencé sur le lieu de l'évènement. Il est aussi possible de contacter le bureau de la maison Mambo Prod qui est le promoteur de ce concert.

De son côté, l'ex-chanteur de Wenge Maison Mère affûte ses armes au travers des séances de répétitions qui s'accélèrent et se déroulent à huis-clos afin de présenter quelque chose de grand et spécial à ses fanatiques.

« On donnera le meilleur de nous. Vous faire plaisir est notre devoir. En tout cas venez nombreux, on va essayer de danser et faire la fête afin d'oublier nos soucis tout en respectant les gestes barrières», a renchéri le patron du groupe Villa Nova.

Toujours égal à lui-même, le Métis Noir a mis toutes les batteries en marche pour réussir cette soirée. Pour lui, le plus important est de satisfaire les mélomanes jusqu'à la derrière minute.

Signalons que son album « Cible » qui sera en l'honneur, le 9 octobre au Showbuz, se comporte très bien sur le marché. Une compilation subliminale dans laquelle Fabregas a privilégié et exploité le style rumba dans sa majeure partie.

Sa dernière vidéo illustrative de cette belle œuvre est à découvrir dans la chanson « Cadeau» où la star est allée encore plus loin dans le mode vocal.

Ce qui est vrai, ce jeune leader contrôle bien la scène musicale grâce à ses réalisations artistiques qui sont toujours appréciées par les amoureux de la bonne musique. Pas d'insanités, sa musique a été toujours jugée potable et intéressante grâce à ses textes et belles mélodies.