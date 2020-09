Cote d'Ivoire: Commercialisation de la banane dessert - L'Union européenne met 30 000 cagettes en plastique à la disposition des acteurs

Charles Amadou, directeur général de Filtisac, a procédé le lundi 28 septembre, à la remise officielle de 30 000 cagettes en plastique aux acteurs de la filière banane dessert dans le cadre du soutien de l'Union européenne au secteur, notamment pour le développement des marchés régionaux et locaux, à hauteur d'un million d'euros, soit 655 millions de FCfa.

À cette occasion, Charles Amadou a réitéré la disponibilité de son entreprise à répondre à toutes les attentes des acteurs de la filière, notamment en termes d'amélioration ou de renforcement de l'offre.

Le Dg de Filtisac a également souligné l'engagement de sa société à poursuivre l'accompagnement de l'agriculture ivoirienne, comme elle le fait depuis 1965.

Pour sa part, Gbedji Jean Douzo, gestionnaire de projet agriculture, développement rural et environnement au siège de l'Ue à Abidjan, représentant l'ambassadeur, a salué l'unité des acteurs autour de l'initiative et dit la volonté de l'institution de travailler à un renforcement du programme doté de 45 millions d'euros, soit environ 30 milliards de FCfa.

Il a rappelé que le programme de soutien de l'Ue à la filière porte aussi sur l'amélioration des conditions de vie des acteurs, la certification de la production et le renforcement de la qualité à travers le système de conditionnement.

C'est par la voix de Gabriel Ouidi que les acteurs ont exprimé leur gratitude et leur satisfecit puisqu'il a représenté l'Organisation centrale des producteurs exportateurs d'ananas banane et autres fruits (Ocab) et l'Organisation des producteurs exportateurs de banane, d'ananas, de mangue et autres fruits d'exportation de Côte d'Ivoire (Obamci).

Gabriel Ouidi a indiqué que le projet était attendu de longue date, parce que les cagettes en bois sont dépassées et ne permettent pas de faire face aux défis à relever pour le développement des marchés régionaux et locaux. Il a salué l'adhésion de tous les acteurs, notamment les producteurs et les mûrisseurs.