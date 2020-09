Angola: Covid-19 - Les parents appelés à préparer le retour à l'école de leurs enfants

Dundo — Le gouverneur de Lunda Norte, Ernesto Muangala, a appelé à la collaboration des parents dans l'acquisition de masques et de gel hydroalcoolique pour leurs enfants.

Les cours ont été interrompus en mars de l'année en cours, en raison de Covid-19, et reprendront progressivement le 5 octobre.

Selon le gouverneur, qui s'exprimait sur la réouverture des écoles, il ne faut pas s'attendre à ce que seul le gouvernement crée les conditions de biosécurité, car il s'agit d'une pandémie qui requiert la responsabilité individuelle.

Ernesto Muangala a demandé aux parents et aux tuteurs de collaborer et acheter des masques et du gel hydro-alcoolique pour leurs enfants, tandis que le gouvernement crée des conditions de biosécurité dans les écoles, telles que la canalisation de l'eau, le système de désinfestation, du savon, entre autres.

Selon le gouverneur, il est nécessaire que les parents et les tuteurs transmettent des informations sur la pandémie à leurs enfants, en leur expliquant comment se prévenir de cette maladie.

A Lunda Norte, les quinze écoles du deuxième cycle de l'enseignement secondaire ont créé les conditions de biosécurité pour la reprise des cours, le 5 octobre. Les établissements scolaires disposent de l'eau courante et des réservoirs, du matériel de biosécurité et du personnel formé pour fournir les premiers secours.

19 290 élèves ont été inscrits cette l'année scolaire au deuxième cycle.

Selon le calendrier scolaire, les écoles et les universités vont rouvrir progressivement à partir du 5 octobre, soit à l'enseignement universitaire et pour les classes d'examen des 1er et 2e cycles de l'enseignement secondaire (6e, 9e, 12e et 13e classes).

Le 19 octobre, les élèves des 7e, 8e, 10e et 11e années entrent en scène, toutes du deuxième cycle de l'enseignement secondaire.

Les cours du primaire et du premier cycle commencent le 26 octobre.