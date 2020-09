Maroc: Parution de l'"Album MAP 2020, Images du Maroc"

Rabat — L'Agence Maghreb Arabe Presse vient de publier l'"Album MAP 2020, Images du Maroc", un beau livre retraçant en images une année de faits marquants et de réalisations.

Cet album haut en couleurs se présente comme le concentré d'une année faite d'actualité nationale et internationale marquée principalement par la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

A travers une sélection d'images prises par des photographes de la MAP, cet ouvrage témoigne aussi du développement tous azimuts que connaît le Royaume sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Au gré des photos savamment sélectionnées et légendées, l'album retrace l'engagement exceptionnel et les différentes activités de SM le Roi. De même qu'il immortalise les visites effectuées et les projets lancés par le Souverain.

Conçu selon des normes esthétiques montrant la beauté, la richesse et le dynamisme du pays, l'Album se déploie en un arrangement subtil, intelligent et intelligible d'images qui retracent les moments forts des activités du Parlement et du Gouvernement, pour aborder ensuite les chantiers économiques et sociaux et proposer un retour sur des manifestations culturelles, artistiques et sportives tenues au Maroc.

Le 20è anniversaire de l'accession de SM le Roi Mohammed VI au Trône de Ses glorieux ancêtres, la séance de travail présidée par le Souverain et consacrée au suivi de la gestion de la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus ou encore la production de masques de protection en vue de préserver la santé des citoyens et éviter leur contamination par le Covid-19, sont autant d'événements illustrés dans cet ouvrage de 467 pages, qui se veut être le kaléidoscope d'un Maroc ouvert et sûr de ses valeurs.

Dans l'éditorial de ce beau livre, le Directeur Général de l'Agence Maghreb Arabe Presse, M. Khalil Hachimi Idrissi, est revenu sur le principal phénomène d'actualité qui est la pandémie de Covid-19 et la réponse apportée par le Maroc visant à juguler les effets directs et indirects de la crise qui en ont résulté, estimant à cet effet que "chaque pays a répondu en fonction de ses moyens, de son génie propre ou de son inspiration nationale à savoir ses valeurs, sa culture ou l'idée qu'il se fait de son vivre-ensemble".

Selon M. Hachimi Idrissi, dès le début de l'épidémie, l'État "a pris avec courage les mesures qui s'imposaient. SM le Roi, en première ligne, a imprimé aux pouvoirs publics un rythme, efficace et anticipateur, qui a donné des actions proactives. Des mesures judicieuses, une mobilisation sociale réelle, un appareil statistique transparent, un système d'information vigilant et un dispositif d'aide et de soutien efficace".

"Dans cette phase cruciale de la pandémie, l'État a donné de lui-même une image qui a surpris tout le monde. Proche de gens, mobilisé, à l'écoute, proactif, anticipateur. Des qualités qui étaient souvent occultées par le train-train quotidien, les mauvaises habitudes et les déviances propres aux carences éthiques", lit-on également dans cet éditorial dédié à l'épreuve du Covid-19 au Maroc et aux principales mesures prises par le Royaume pour la circonscrire.