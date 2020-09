Maroc: Musée "Dar Si Said" - Quand Marrakech rend hommage au tissage et au tapis

Marrakech — Très connu à l'échelle nationale comme à l'international, le Musée National "Dar Si Said" de Marrakech se veut un espace emblématique offrant aux visiteurs un périple au cœur d'un savoir-faire ancestral et des plus authentiques, celui du tissage et du tapis.

Cet espace muséal dont la notoriété n'est plus à démontrer car, figurant sur la liste des espaces hautement préconisés à visiter, une fois dans la cité ocre, dans le cadre de circuits touristiques collectifs comme à titre individuel, est à même donc d'enrichir la vocation de cette cité magique en tant que destination également du tourisme culturel.

Justement, l'intérêt porté à la promotion et à la découverte du tissage et le tapis "made in Morocco", émane du fait que ce "savoir- faire" séculaire est l'une des composantes essentielles du patrimoine culturel matériel, à laquelle ont contribué les artisans du Royaume depuis de longs siècles de l'histoire.

En d'autres termes, l'importance du tapis et du tissage de manière générale découle notamment de leur présence dans les différents aspects de la vie quotidienne des familles marocaines.

Consciente de cette valeur à la fois pratique et symbolique du tapis dans la vie quotidienne des Marocains mais aussi de l'impératif de préserver et promouvoir tout un art et un savoir-faire si singuliers de par les compétences requises, un talent pointu, et une finesse et une touche artistiques et décoratives exigées, la Fondation Nationale des Musées (FNM) a donc, décidé de reconvertir "le Musée Dar Si Saïd", créé dans les années 30 du siècle dernier, en un véritable espace culturel consacré aux tapis et à l'art ancestral du tissage.

Au sein de cette structure muséale, plongée au coeur de l'ancienne médina de Marrakech, on y expose, avec tant d'amour et de passion, des tapis en provenance de toutes les régions du Royaume, afin de mettre en lumière tout un talent mais aussi, un volet radieux de la vie que ces artisans ont bien voulu consacrer à la pérennisation et à la préservation de cet art.

C'est dire que le thème du "tissage et tapis" se trouve en cohérence parfaite avec les aspects architectural et historique du Musée "Dar Si Said", un ancien palais, de toute beauté, construit à la fin du 19ème siècle en plein cœur de la médina de Marrakech. Un choix soigneusement opéré par la FNM et qui se trouve amplement réussi.

D'une superficie de 2800 m2, le Musée National du tissage et du Tapis "Dar Si Said" offre aux visiteurs un parcours scénographique bien pensé, à même de mettre en lumière l'art ancestral du tissage et du tapis, tout en gardant intact l'esprit et l'âme du lieu.

Dès qu'on franchi sa grande porte, le visiteur même le moins averti, cédera devant l'émerveillement, la beauté inégalable et la singularité des chefs-d'œuvre à découvrir sur les lieux. Un vrai trésor qui traduit, si besoin est, un savoir-faire emblématique qui fait la fierté de tous les Marocains sans nul conteste.

Pour valoriser au mieux la richesse de l'art du tissage et du tapis, le musée "Dar Si Said", a été divisé en deux grands axes. La visite s'ouvre d'abord, sur une section qui montre "la richesse et la diversité du tissage marocain".

À la fois rurales et citadines, les créations relevant du premier axe, présentent des tissages (caftans, sacs, babouches, handira, djellaba... ) d'hier et d'aujourd'hui, puisant leurs sources et leurs matières dans différents supports comme le velours, la soie, le brocart, le cuir... .etc.

Afin d'agrémenter l'exposition, ces collections inédites sont assorties et enrichies grâce à l'insertion "artistique" et bien "soignée" d'objets de toute splendeur à l'image des bijoux, des accessoires apparat féminin, des armes, ou encore d'une panoplie d'objets à usage quotidien... appartenant aux collections de la FNM.

Le deuxième axe, qui permet d'achever la découverte en toute beauté, propose, quant à lui, une section exclusivement dédiée au tapis en tant que véritable composante de l'identité nationale dans ses aspects social et historique les plus emblématiques.

La découverte de l'espace "Tapis" est un véritable périple pour le visiteur, à travers les différentes phases par lesquelles, passe la production du tapis, outre la présentation de ce produit noble "fait à la main" dans ses différentes variantes et représentations, tout en se focalisant sur la diversité des zones de production du tapis, telles que plantées dans les quatre coins du Maroc.

Le visiteur pourra ainsi découvrir plusieurs confections de tapis réalisés dans toutes les régions du Royaume: l'Anti-Atlas, le Moyen Atlas, le Haut Atlas, le Haouz, le Citadin et enfin l'Oriental.

Il pourra aussi s'arrêter sur les spécificités intrinsèques à chaque tapis en fonction de chaque région où il est confectionné, aussi bien d'un point de vue esthétique que technique. Si sa confection se fait à l'échelle nationale, sa typologie peut être ramenée à deux grandes catégories : le tapis citadin et le tapis rural.

Approchée par la MAP, Mme Salima Aït Mbarek, conservateur du Musée national du tissage et du tapis, a indiqué que le tapis citadin est tissé traditionnellement à Rabat, Casablanca et Madiouna et se caractérise par la densité de sa moquette et par un riche décor floral, alors que le tapis rural se décline en deux grands ensembles : celui du Haut-Atlas et d'Al Haouz de Marrakech et celui du Moyen Atlas et du Maroc Oriental.

Le style rural est connu pour la dominance du registre géométrique avec un recours moins fréquent à des représentations anthropomorphiques ou zoomorphiques, a-t-elle expliqué.

Interrogée, par ailleurs, sur l'importance culturelle et historique du Musée National "Dar Si Said", Mme Ait Mbarek a relevé que ce musée a largement contribué à enrichir la vie culturelle de Marrakech, estimant qu'il est actuellement classé parmi les plus belles structures muséales du Maroc.

Et de poursuivre que cette structure muséale reçoit, chaque année, plus de 100.000 visiteurs parmi les touristes marocains et étrangers avides de découvrir et de connaitre "notre culture et notre histoire qui sont intimement liées au tapis", estimant que tous les touristes qui ont visité ce musée, sortent émerveillés par les chefs-d'œuvre artisanales exposées.

Pour Salima Aït Mbarek, ce musée, où sont exposés plus de 400 tapis représentant plusieurs régions du Maroc, aspire à devenir un "centre de diffusion de l'information" relative à ce savoir-faire ancestral en quête permanente de valorisation.