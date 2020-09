Ile Maurice: «Sherrygate» - «Mon client ne bénéficie pas d'un interrogatoire 'fair'» déplore Akil Bissessur

Sixième jour d'interrogatoire pour Ashley Hurhangee ce mardi 29 septembre dans le cadre de l'affaire «Sherrygate». Le panel légal de l'homme de loi composé du Senior Counsel Yousuf Mohamed, Mes Rouben Mooroongapillay et Akil Bissessur déplorent la manière dont l'interrogatoire de leur client est faite.

Me. Akil Bissessur se demande pourquoi Me Ashley Hurhangee n'a pas été confronté à la déposition de Shameem Korimbocus. «La déposition du facebooker Shameem One and Only n'a pas été lue à mon client. Il a été informé de la déposition que Monsieur Sherry Singh a faite l'année dernière suite à la diffusion de la vidéo Sherrygate. Cette déclaration ne l'incrimine pas» a dit Me Akil Bissessur. Il soutient que de ce fait que son client ne bénéficie pas d'un «fair interrogation». Il a écrit au Commissaire de police ainsi qu'au patron du CCID, le Deputy commissioner of Police Hemant Jangi.

Lors de l'exercice aujourd'hui, Me Ashley Hurhangee a produit des vidéos que Korimbocus a faite sur le CEO de Mauritius Telecom. Son interrogatoire se poursuivra vendredi.

Pour rappel, cette enquête a été initiée après une plainte déposée par l'internaute Shameem Korimbocus où allègue que des politiciens et des journalistes ont comploté pour monter une vidéo destinée à nuire à Sherry Singh et le MSM à la veille du scrutin de 2019.